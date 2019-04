Anticipazioni Beautiful: Hope incinta, la decisione di Liam e Steffy

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Hope è incinta di Liam, cosa farà Steffy?

I colpi di scena non mancano mai a Beautiful. Nelle attuali puntate italiane Hope Logan ha scoperto di aspettare un figlio da Liam Spencer. Che, com’è noto, dopo aver abbandonato Hope all’altare è tornato tra le braccia di Steffy, vittima di un raggiro di Bill Spencer. Liam e Steffy sono poi tornati insieme dopo la nascita della figlia Kelly. Con la gravidanza di Hope come cambia la vita della coppia? Sicuramente in peggio: il matrimonio tra Steffy e Liam salta definitivamente. Libera dal ricatto di Bill la Forrester era pronta a sposare l’uomo che ama ma la notizia su Hope stravolge tutto.

Hope incinta: Liam Spencer chiede tempo a Steffy

Steffy Forrester non prende bene la notizia della gravidanza di Hope Logan. Ma la giovane capisce che non è tutta colpa della sua sorellastra, da sempre innamorata di Liam Spencer. Steffy è convinta che Liam resterà al suo fianco ma Spencer chiede del tempo. Dunque nessun matrimonio all’orizzonte: Liam vuole capire cosa fare della sua vita e come gestire un altro bambino in arrivo. Steffy accoglie la richiesta di Liam ma promette alla figlia Kelly che farà il possibile per conquistare del tutto il padre della bambina. Steffy avverte anche Hope: la Forrester è determinata più che mai ad avere in maniera esclusiva Liam. Salvo poi cambiare idea e lasciare definitivamente Spencer Junior.

Beautiful: Steffy Forrester cambia idea e lascia Liam

Steffy decide inizialmente di rispettare i bisogni di Liam ma cambia velocemente idea quando vede Spencer baciare Hope dietro le quinte della sfilata della Hope for the Future. Stanca del continuo tira e molla Steffy lascia definitivamente Liam, che sposa finalmente Hope. Per la felicità di Brooke, che ha sempre creduto nella storia d’amore tra Hope e Liam, bersagliata fin dall’inizio da terze persone e assurdi imprevisti.