Anticipazioni Beautiful: Hope e Sally si intromettono tra Liam e Steffy

Beautiful anticipazioni, Liam lascia Steffy: Hope e Sally vicine allo Spencer

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che tra Liam e Steffy si intromettono sia Hope che Sally. Nel corso delle ultime puntate andate in onda su Canale 5, abbiamo assistito al ritorno della figlia di Brooke a Los Angeles. La giovane è sicura di non voler mettersi in mezzo nel matrimonio di Liam e Steffy, ancora ignara di quanto accaduto. Il giovane Spencer ha scoperto che sua moglie ha trascorso una notte di passione proprio con Bill. Una notizia che ha portato Liam a lasciare la figlia di Ridge e a scappare. Mentre Katie e Wyatt rimproverano duramente Bill per quanto accaduto, Sally appare molto preoccupata per il suo amico. La giovane Spectra nota che Liam ha lasciato la casa in cui viveva con Steffy. Pertanto, va a trovarlo in albergo, dove cerca di capire cos’è successo alla coppia. La stilista chiede così all’amico di confidarsi con lei, di rivelarle la verità. Ma Liam appare irremovibile: non ha intenzione di dire a nessuno del tradimento di Steffy e Bill.

Liam e Steffy, fine del matrimonio: Sally preoccupata per il figlio di Bill

Steffy tenta di convincere Liam a tornare al suo fianco. Il giovane Spencer, però, non ha intenzione di perdonare né la moglie né il padre. Infatti, decide di incontrare la Forrester solo per parlare del loro divorzio e del futuro del bambino che porta in grembo. Dunque, sembra proprio che il matrimonio di Liam e Steffy sia andato distrutto. Sally è molto preoccupata per lo Spencer e finalmente scopre cosa è davvero accaduto. Nel frattempo, la giovane Spectra incontra casualmente Hope. Consapevole del legame che ha unito in passato Liam alla Logan, decide di confessare a quest’ultima cosa sta affrontando il ragazzo.

Hope corre da Liam dopo aver scoperto cos’è accaduto con Steffy

Hope scopre che il matrimonio di Liam e Steffy è completamente distrutto. Ovviamente la figlia di Brooke fa un passo indietro e decide di non farsi da parte in questa storia, anzi tenta di stare vicino al giovane Spencer. Steffy non può fare nulla per evitare che ciò accada, anzi sembra non avere più alcuna rilevanza nella vita di Liam se non per la sua gravidanza.