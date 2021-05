Anticipazioni Beautiful: Hope e Liam sposi, Thomas scompare

Nelle prossime puntate della soap opera americane in onda in Italia, la Logan riesce finalmente a smascherare il figlio di Ridge e, con la presenza del piccolo Douglas, vive un momento speciale insieme allo Spencer

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Hope e Liam si sposano. Un altro matrimonio per la giovane coppia di Los Angeles. In questo periodo, si sono ritrovati ad affrontare non poche difficoltà, sempre a causa delle continue intromissioni di Thomas. Quest’ultimo ha anche convinto Steffy a prendere parte a un piano per separare Liam e Hope. Colpita dai forti sensi di colpa, la giovane Forrester decide di svelare la verità ai genitori di Beth. Scendendo nel dettaglio, la figlia di Ridge rivela a Liam che il bacio che si sono scambiati e che ha portato alla sua rottura con Hope era frutto di un piano di Thomas.

A questo punto, Hope ha finalmente la verità sotto gli occhi e comprende che, in realtà, il Forrester sta usando sia Zoe che Douglas per arrivare a lei. Arriva il giorno del matrimonio di Thomas, che ha scelto di convolare a nozze con la Buckingham. Certa ormai delle reali intenzioni dello stilista, Hope mette in atto un piano per smascherarlo nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Con la complicità di Zoe, la Logan si presenta alle nozze di Thomas indossando un abito da sposa, quello disegnato dal ragazzo per Hope For The Future. L’arrivo di Hope manda in tilt il Forrester!

Subito abbandona Zoe all’altare per raggiungere la Logan, con cui spera di poter finalmente convolare a nozze. Le propone di costruire insieme una nuova vita, con Douglas al loro fianco. Ma ecco che Hope confessa il reale motivo per cui li ha raggiunti vestita da sposa: il suo scopo è quello di smascherarlo, portandolo a confessare la verità. A questo punto, anche i presenti si rendono conto di questa realtà, compreso Ridge, il quale appare abbastanza deluso.

Quanto accade, porta Liam e Hope verso un nuovo matrimonio. Lo Spencer è ora certo di aver risolto i problemi che lo tenevano separato dalla sua dolce metà e così le chiede di diventare sua moglie, coinvolgendo Douglas nella sua proposta. La coppia decide di sposarsi in forma privata, senza realizzare chissà quale cerimonia. Infatti, Hope e Liam si dichiarano il loro amore senza un vero e proprio ufficiante. Questo momento regala gioia a Douglas, che prende parte all’evento.

Il piccolo, figlio di Thomas e Caroline, entra ufficialmente a far parte della loro famiglia, dove viene considerato al pari di Beth. La cerimonia ha solo un significato simbolico e il matrimonio viene legalizzato solo in un secondo momento. Bisogna, però, stare attenti alle prossime mosse di Thomas, il quale decide di far perdere le sue tracce. Lo stilista, però, non ha alcuna intenzione di lasciare suo figlio.