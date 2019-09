Anticipazioni Beautiful: Hope chiede a Liam di fare una scelta inaspettata

Beautiful anticipazioni, Hope chiede a Liam di fare una scelta

Hope mette con le spalle al muro Liam, nel corso delle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5. Scendendo nel dettaglio, la giovane Logan chiede a suo marito di fare una scelta tra lei e Steffy! Un difficile momento per il figlio di Bill, che si ritrova a dover rassicurare sia Hope che la Forrester. Il tutto accade dopo il ritorno di Taylor a Los Angeles. Liam appare subito abbastanza preoccupato per la presenza dell’ex suocera all’interno dell’abitazione in cui vivono Steffy e sua figlia Kelly. Hope nota la preoccupazione del marito e chiede subito spiegazioni. A questo punto, Liam le confessa quanto accaduto realmente in passato: a tentare di uccidere Bill fu proprio Taylor. Il capo della Spencer Publications fece un accordo con Steffy, a cui promise che non avrebbe mai denunciato la Hayes. Non appena Hope viene a conoscenza della verità appare subito abbastanza preoccupata. Insieme a Brooke, messa da lei stessa al corrente, Hope inizia a trovare un modo per allontanare per sempre Taylor dalle loro vite.

Anticipazioni Beautiful, il ritorno di Taylor a Los Angeles genera il panico

Secondo Hope e Brooke, Taylor non dovrebbe trascorrere troppo tempo con Kelly, in quanto pericolosa. Liam cerca di parlarne con Steffy, la quale non ha alcuna intenzione di allontanare sua madre, anzi. Hope è preoccupata poiché pensa che in futuro Taylor si troverà a contatto anche con sua figlia. Ricordiamo che Steffy e Hope vorrebbero crescere le loro bambine come una grande famiglia. La presenza di Taylor, però, diventa un vero e proprio problema per la giovane Logan. Alla Forrester Creations, ha l’ennesima discussione con Steffy. Proprio in questa circostanza, Liam chiede alla moglie di tentare di trovare un compromesso. Hope, però, non ha intenzione di cercare un punto di incontro.

Hope e Liam in crisi: la Logan chiede al marito di fare una scelta tra lei e Steffy

Hope, durante questa discussione, si rende conto che tra Steffy e Liam c’è ancora una certa complicità. A questo punto, chiede allo Spencer: “Con chi vuoi condividere la tua vita – con Steffy o con me?” Secondo la Logan, il marito dovrebbe prendere una scelta definitiva, in quanto inizia a pensare che si sia pentito di aver sposato lei. Liam è profondamente sconvolto di fronte a questa domanda. Infatti, lo Spencer non riesce a credere che Hope sia arrivata a chiedergli di fare una scelta. Allo stesso tempo, il figlio di Bill rassicura Steffy, confermando che sarà un padre presente per Kelly.