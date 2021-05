Anticipazioni Beautiful, ecco come Wyatt scopre la verità su Sally

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Wyatt scopre la verità sulla malattia di Sally. Quest’ultima mette in atto un folle piano per tenersi stretta il giovane Spencer. Con la complicità della dottoressa Penny Escobar, la Spectra fa in modo che Katie sappia che sta per morire. Chiede alla più piccola delle sorelle Logan di mantenere il silenzio sulla questione, ma ciò non avviene. Infatti, Katie ha già fatto sapere a Bill e Wyatt che Sally sta per morire. In questi giorni, Florence si è mostrata abbastanza dispiaciuta per la situazione della Spectra, tanto che ha lasciato il giovane Spencer libero di prendere le sue decisioni.

Wyatt non ha intenzione di abbandonare Sally in questo momento così difficile e Flo lo sprona ad aiutarla a vivere gli ultimi giorni della sua vita serenamente. Pertanto, nelle prossime puntate di Beautiful il pubblico vedrà Wyatt chiedere a Sally di tornare a vivere insieme. Inizialmente la Spectra appare titubante, ma poi si lascia convincere da Katie ad accettare la proposta. Non sa, però, che presto Flo scopre la verità sull’inganno. La figlia di Shauna inizia ad avere qualche dubbio sulla questione, in quanto nota che ci sono degli elementi discordanti nei racconti di Sally.

Decide, dunque, di indagare e di parlare con Penny Escobar. Va segnalato che la dottoressa inizia ad avvertire dei forti sensi di colpa, tanto che chiede a Sally di raccontare tutta la verità a Wyatt. La Spectra, però, non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro, proprio ora che lo Spencer si è riavvicinato a lei. Così invoglia Penny a continuare con il loro piano, promettendole che farà in modo che venga assunta alla Forrester Creations. La dottoressa sogna da sempre di lavorare nel campo della moda e questa per lei rappresenta una grande possibilità.

Il piano, quindi, prosegue. Ma i dubbi e i sospetti di Florence aumentano ogni giorno di più. Convinta di poter aggiustare questa situazione, Sally invia dei fiori a Flo. Non ottiene il risultato sperato, in quanto la ragazza continua con le sue indagini e incontra Penny. Quest’ultima riesce a salvare il piano, facendo notare a Florence che deve mantenere riservatezza su ciò che accade ai suoi pazienti. La risposta non convince la ragazza, che decide di agire a modo suo.

Infatti, Flo si introduce di nascosto nell’ufficio di Penny e quando legge la cartella clinica di Sally resta senza parole. Scopre così che la Spectra sta mentendo sul suo stato di salute. Ma ecco che nell’ufficio giungono sia Sally che Penny. Quest’ultima colpisce Flo, che priva di sensi viene trasportata in un vecchio appartamento della Spectra e legata a un termosifone. Qui Florence scopre che addirittura Sally aveva intenzione di restare incinta di Wyatt!

A questo punto, nell’appartamento arriva proprio lo Spencer, che mette in salvo Flo prima che sia troppo tardi. Ed è proprio così che Wyatt scopre che Sally ha ingannato tutti sulla sua malattia!