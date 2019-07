Anticipazioni Beautiful, Brooke tra Bill e Ridge: il Forrester avverte il rivale

Beautiful anticipazioni, Brooke tra Bill e Ridge: lo Spencer pronto a riconquistarla

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Brooke si ritrova nuovamente tra Bill e Ridge. Il tutto accade durante il processo legato alla custodia esclusiva di Will. Ma non solo, anche dopo la fine della causa c’è un avvicinamento tra la Logan e lo Spencer. Quest’ultimo si mostra grato per quanto fatto da Brooke, la quale lo sostiene nel corso del processo. Ed ecco che scatta un bacio, a cui assiste Steffy. La giovane Forrester, però, va via prima di vedere la Logan prendersela duramente con Bill per quanto accaduto. Ridge viene messo a conoscenza della situazione e, dopo aver avuto il chiarimento con sua moglie, corre ad affrontare il rivale insieme a Thorne. I due fratelli Forrester consigliamo Bill a stare lontano da Brooke. Ma tra Ridge e lo Spencer avviene, inevitabilmente, uno scontro fisico molto acceso. Mentre Thorne cerca di separarli, accade qualcosa di inaspettato. Un incidente porta Bill a finire in una camera d’ospedale.

Brooke aiuta Bill a risvegliarsi dal coma: lo Spencer le rivela i suoi sentimenti

Thorne non riesce a placare gli animi tra Bill e Ridge. Lo Spencer, durante la lotta fisica con il rivale, cade dal balcone finendo in coma. Solo la voce di Brooke lo porta a risvegliarsi. Durante il suo risveglio, Bill comunica alla Logan di sentirsi profondamente cambiato e le confessa tutto ciò che prova per lei. Ancora una volta, la mamma di Hope ribadisce allo Spencer di essere sposata con Ridge e di voler restare con quest’ultimo. Ma sembra che le parole di Brooke non riescano a bloccare le intenzioni di Bill. Nel frattempo, il capo della Spencer Publications decide di non denunciare Ridge e quest’ultimo inizia a convincersi che sotto ci sia un piano ben studiato.

Ridge affronta di nuovo Bill in ospedale: l’avvertimento

Ridge discute con Brooke sulle intenzioni di Bill. Ormai il Forrester è certo che Bill abbia un asso nella manica e così va nuovamente ad affrontarlo in ospedale. Il padre di Steffy consiglia al rivale di stare lontano dalla Logan se non vuole tornare di nuovo in ospedale. Ma Bill, subito dopo, dice a se stesso che lui può ottenere tutto ciò che vuole. Brooke si ritrova nuovamente tra Bill e Ridge, ma pare che questa volta abbia già le idee molto chiare su chi possa essere l’uomo della sua vita. La Logan non ha, infatti, alcuna intenzione di mettere a rischio il suo matrimonio.