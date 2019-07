Anticipazioni Beautiful: Bill fa arrestare Ridge? Il Forrester in trappola

Beautiful anticipazioni: Bill fa cadere Ridge e il giudice McMullen in trappola

Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5, Bill organizza una vera e propria trappola per Ridge. Lo Spencer ha intenzione di mettere con le spalle al muro il suo grande nemico. Il tutto accade dopo la conclusione della causa in tribunale sulla custodia di Will. Per mettere finalmente in vera difficoltà lo Spencer, Ridge si mette d’accordo con il giudice McMullen. Quest’ultimo, inizialmente timoroso, accetta di ricambiare un favore del passato. Per l’amicizia che ha con il Forrester, il giudice fa concludere il processo con la vittoria di Katie. L’uomo, però, è consapevole del fatto che rischia davvero grosso. Infatti, sia Ridge che McMullen potrebbero finire in prigione. A scoprire la verità è Brooke, la quale affronta inizialmente il giudice e poi suo marito. La donna si dice completamente indignata per il comportamento del marito e, poco dopo, informa Katie di quanto accaduto. La più piccola delle sorelle Logan, di fronte a questa sconvolgente verità, fa un passo indietro nei confronti di Bill.

Ridge e il giudice McMullen rischiano la prigione dopo il risveglio di Bill dal coma

Resasi conto di come ha realmente vinto la causa sulla custodia di Will, Katie decide di fare un passo indietro con Bill. Non solo, a consolare quest’ultimo ci pensa anche Brooke. Lo Spencer, felice di avere dalla sua parte la madre di Hope, la bacia. Steffy assiste alla scena, ma non corre via prima ancora di vedere Brooke rimproverare Bill. A questo punto, l’ex moglie di Liam va da Ridge e lo informa su quanto appena visto. Da qui si accende un violento scontro fisico tra il Forrester e lo Spencer, che termina in modo tragico. Bill finisce in coma cadendo dal balcone. Grazie alla voce di Brooke, l’uomo si risveglia e decide di non denunciare Ridge, ammettendo di essere ormai un uomo cambiato. Ma prima vuole mettere con le spalle al muro il suo grande rivale. Vi anticipiamo che Ridge è addirittura costretto a dire grazie al suo nemico, mettendo da parte il suo orgoglio.

Bill prende una decisione su Ridge e il giudice McMullen

Bill ha bisogno di prove per poter affermare che tra Ridge e il giudice c’è stato un accordo. Fa cadere entrambi in trappola, facendoli incontrare nel parcheggio della Forrester Creations. Justin registra la conversazione, durante la quale Ridge assicura a McMullen che non finiranno in prigione. Dopo ciò, alla Spencer Publications, Bill fa ascoltare a Brooke, Ridge, Thorne, Katie e al giudice quanto registrato. A questo punto, il Forrester si chiede se finirà in carcere o meno. Ed ecco che lo Spencer sorprende nuovamente tutti, rivelando di essere una persona cambiata e di voler mantenere il segreto. In cambio, però, il giudice dovrà cambiare la sua decisione in tribunale. Ridge non finisce in carcere, ma teme che Bill possa tornare a corteggiare Brooke.