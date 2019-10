Anticipazioni Beautiful: Bill è davvero cambiato? Una nuova svolta

Beautiful anticipazioni, Bill è davvero cambiato? Lo Spencer dimostra di essere un uomo diverso

Nel corso delle ultime puntate di Beautiful, andate in onda su Canale 5, abbiamo visto Bill dichiarare di essere profondamente cambiato. A non credere alle sue parole è Ridge, il quale è convinto che il suo unico obbiettivo sia quello di riconquistare Brooke. In effetti, il capo della Spencer Publications rivela proprio alla Logan di aver deciso di cambiare grazie a lei. Liam e Wyatt hanno dimostrato di essere sconvolti di fronte alle ultime scelte prese dal padre. Infatti, ricordiamo che Bill ha scelto di non denunciare Ridge e il giudice McMullen per quanto fatto durante il processo legato alla custodia esclusiva di Will. Intanto, Brooke e Katie credono davvero che Bill sia cambiato. Ma è davvero così? Cosa accadrà nelle prossime puntate a questo particolare personaggio? Ebbene, vi anticipiamo che lo Spencer appare davvero cambiato. Il suo comportamento è ben diverso e finalmente lo vedremo non pensare solo ed esclusivamente alle manipolazioni. Il suo obbiettivo è, adesso, quello di prendersi cura dei suoi figli.

Anticipazioni Beautiful, grande svolta: Bill e Katie si riavvicinano

Bill è davvero cambiato? Questo è ciò che si stanno chiedendo i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni vedono effettivamente uno Spencer completamente diverso. L’uomo ha come obbiettivo quello di prendersi cura del piccolo Will. Il bambino sente sempre di più la necessità di trascorrere il suo tempo con il padre e quest’ultimo non rinuncia più a tutto questo, anzi. Infatti, la sua vicinanza a Will gli permette di farsi vedere agli occhi di Katie in modo decisamente diverso. Vedremo Bill riavvicinarsi in modo decisamente particolare alla più piccola delle sorelle Logan. Non riesce a riconquistare il cuore di Brooke, ma arriva a comprendere di provare ancora qualcosa di importante per Katie.

Bill non riconquista il cuore di Brooke: lo Spencer torna tra le braccia di Katie

Il profondo cambiamento di Bill porta a nuove svolte nella trama della soap. Tutti si aspettano di vedere lo Spencer tornare a combattere per l’amore che prova nei confronti di Brooke. In realtà, l’uomo inizia una nuova vita insieme a Katie. A notare che tra i due si sono riaccesi questi forti sentimenti è Thorne, il quale decide di farsi da parte e lasciare la Logan libera di tornare tra le braccia del padre di suo figlio.