Anticipazioni Amici sabato 6 marzo 2021: lite tra cantanti, chi va al Serale

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici 20: le anticipazioni per sabato 6 marzo 2021 hanno tenuto col fiato sospeso i fan per tutto il pomeriggio. Nel daytime di oggi infatti Rudy Zerbi aveva proposto di eliminare gli ultimi due cantanti nella classifica generale in vista del Serale. Una super classifica fatta tenendo conto di tutte quelle generate fino a oggi. Nella sua proposta i primi tre in classifica invece sarebbero andati dritti e di sicuro al Serale di Amici 20. Ma cosa è successo, alla fine? Le anticipazioni svelano innanzitutto che Arisa ci sarà domani nella puntata: oggi infatti era in collegamento da Sanremo. Non sono mancati i complimenti di tutti, i ragazzi in particolare le hanno fatto sentire tutto il loro affetto.

L’ospite di domani sarà Il Tre, mentre il vincitore della prova Tim sarà Sangiovanni che canterà Lady. La prima a presentarsi davanti ai professori sarà Martina, la cui maglia era ancora sospesa. Stavolta Lorella Cuccarini invece la confermerà: ha rivisto in settimana la “vera Martina”, quindi è soddisfatta. Come svelano le anticipazioni di Amici 20 del Vicolo delle News, Maria passerà subito ai cantanti. Manderanno dei video riassuntivi di ciò che è successo nel daytime, con lo sfogo di Leonardo in particolare. Il cantante si scuserà con Zerbi per i modi e i toni, ma avrà anche uno scontro con Deddy.

Deddy infatti dirà a Leonardo che avrebbe potuto dirglielo prima che lo reputa stonato. Lamacchia, protagonista di una rivelazione importante oggi, si è difeso dicendo si essere stato sempre sincero. Anna Pettinelli e Arisa non saranno d’accordo con la proposta di Rudy e dopo una lunga discussione si opterà per l’accesso al Serale dei primi tre in classifica. Maria non li ha annunciati subito, ma ha svelato man mano che si esibivano la classifica. La prima a scoprire di essere terza, e quindi al Serale, sarà Gaia. Poi sarà il turno di Sangiovanni – secondo posto per lui- e infine di Enula – al primo posto -.

Capitolo ballerini. Domani ci sarà in studio Giuliano Peparini che darà il suo giudizio sugli allievi della classe danza. Anche tra di loro ci saranno quindi due maglie del Serale certe e nessuno gliela toglierà; i professori saranno d’accordo. I primi in classifica per Giuliano Peparini saranno Samuele e Rosa. Quest’ultima quindi è una dei partecipanti certi della fase finale e non mancherà di scherzarci su con Alessandra Celentano. Quindi ci sono i primi cinque concorrenti al Serale di Amici 20: Enula, Sangiovanni, Gaia, Samuele e Rosa.