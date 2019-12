Anticipazioni Amici: provvedimenti, eliminazioni e cambi di squadra?

Amici 19, le prime anticipazioni sulla puntata di sabato 7 dicembre 2019

Le prime anticipazioni di Amici 19 su cosa ci aspetta sabato in puntata arrivano dalle prime puntate del daytime della settimana. In tre giorni infatti sono successe già tante cose, che di sicuro avranno uno sviluppo nella puntata del 7 dicembre di Amici. Maria De Filippi non si lascerà sfuggire l’occasione di proporre dei cambi di squadra, per esempio. Alcuni concorrenti infatti hanno il cosiddetto “mal di pancia” nella propria squadra e ne abbiamo avuto la prova anche nel daytime di oggi. Il primo è Stefano, che non è stato ancora schierato dalla sua squadra pur credendo di essere pronto a cantare. Oggi ne ha parlato con il coach in sala prove, ma ha manifestato delle perplessità anche in una discussione con Francesco.

Anticipazioni Amici, cambi di squadra in arrivo? Michelangelo e Nico si lamentano

Ma più di tutti potrebbero essere Michelangelo e Nico a parlare contro le decisioni di squadra sabato prossimo. Non hanno gradito il modo in cui Gaia ha gestito la possibilità, data dalla produzione, di scegliere un duetto da schierare sabato. Loro due infatti non sono stati presi minimamente in considerazione, né con le proposte né con le prove della canzone per scegliere chi proporre nel duetto. Le anticipazioni non rivelano se ci saranno effettivamente dei cambi tra le squadre, ma considerando che da una parte e dall’altra ci sono dei malumori tutto può succedere. I cantanti sono a rischio anche per altri motivi, per esempio per dei provvedimenti che potrebbe prendere Anna Pettinelli. L’insegnante non è affatto contenta dell’atteggiamento mostrato da alcuni durante le lezioni di teoria e potrebbe decidere di mandare in sfida qualcuno.

Amici di Maria De Filippi, la crisi di Francesco: “Non sono abbastanza”

Chi invece è a rischio più di tutti è Francesco ad Amici 19. Un discorso di Rudy Zerbi lo ha mandato in totale confusione, soprattutto perché gli ha detto di non vedere gioia sul suo viso quando canta. L’allievo era in totale crisi: “Se non sono abbastanza forse non sono abbastanza, che ci posso fare. Posso fare tutto ma se poi non è abbastanza. Già la prima settimana è stata una m….a, sono due settimane che mi dicono che sono i primi giorni”. In un secondo momento, Francesco ha deciso di chiedere dei consigli specifici a Zerbi, uscendo dalla crisi e dimostrando la sua voglia di tenere il banco.

Amici 19 anticipazioni e news, la richiesta di Valentin

Cosa dire dei ballerini? C’è una richiesta di Valentin in sospeso, mentre Federico non dovrebbe avere difficoltà a superare la sfida. Javier si cimenterà in una coreografia di hip hop, mentre la rivalità tra Javier e Giuseppe potrebbe acuirsi anziché diminuire.