Anticipazioni Amici prossime puntate: quattro esami, nuovi problemi, l’infortunio

Amici anticipazioni prossime puntate: gli esami di sbarramento della squadra di Gaia Gozzi

Le prossime puntate di Amici di Maria De Filippi vedranno ben quattro concorrenti sostenere un esame di sbarramento che creerà senz’altro malumori; a dover difendere il proprio posto saranno Gaia Gozzi, Stefano Farinetti, Martina Beltrami e Javier Rojas, visto che sono loro ad aver perso e a non essersi esibiti. A differenza di Gaia, che ha superato l’esame brillantemente, e di Javier, che non lo ha potuto sostenere, Martina e Stefano lo hanno fatto ma non sono andati bene: lei ha ricevuto due “no” mentre lui ha avuto tre “sì” ma solo dagli insegnanti di ballo; questo non farà altro che mandarli in crisi perché a ridosso del Serale situazioni del genere sono senza dubbio rischiose.

Anticipazioni Amici, l’infortunio di Javier Rojas: a rischio il Serale?

Dicevamo di Javier: le anticipazioni che abbiamo vengono dal Vicolo delle News che ha parlato semplicemente di infortunio. Non sappiamo se si tratta di qualcosa di grave ma siamo sicuri che non lo sia, perché in caso contrario il programma avrebbe avvisato il ballerino e gli avrebbe proposto di tornare l’anno prossimo: lo abbiamo visto fare con Andreas Muller, che poi ha vinto l’anno in cui è tornato, e non ci sarebbe stato alcun problema nel farlo anche per uno bravo come Rojas.

I pronostici sui concorrenti ammessi al Serale di Amici dopo l’ultima puntata

Come sempre, vi lasciamo con i pronostici sui possibili concorrenti ammessi al Serale:

Devil Angelo: a rischio; Federico: ammesso; Francesco: a rischio; Gaia: ammessa; Jacopo: ammesso; Martina: a rischio; Stefano: a rischio; Talisa: ammessa; Javier: ammesso; Francesca: a rischio; Karina: a rischio; Matteo: a rischio.

Che ne pensate? Credete anche voi che i possibili concorrenti possano essere almeno quelli che vi abbiamo indicato?