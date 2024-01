Anticipazioni Amici: maglia sospesa e classifiche (gran sorpresa)

Svelate le anticipazioni della puntata di Amici di Maria De Filippi registrata giovedì 18 gennaio e la cui messa in onda è prevista per domenica 21 gennaio 2024. A fornire i dettagli di cosa è successo è stato, come al solito, il profilo Amici News.

Amici di Maria De Filippi 21 gennaio: gli ospiti

Ecco gli ospiti presenti in puntata

ospiti musicali: Aaron

Giudici delle gare: Aiello, Paola Turci e Francesca Michelin (gara canto); Thomas Signorelli (gara ballo)

Amici 23, gara canto: classifica, come sono andate le new entry

Per via dell’addio di Mew e Matthew al talent, sono entrati in gioco due nuovi alunni, Kia e Bahane. A gran sorpresa, Kia è volata al primo posto della classifica:

Kia Holden Martina Mida Petit Sarah Ayle Bahane Malia

Durante la puntata sono stati presentati degli inediti:

Lil Jolie: Attimo

Sara: Mappamondo

Martina: Ma quanto ti ho amato

Amici 23, gara ballo: la classifica

Dustin Sofia Marisol Lucia Simone Giovannini Nicholas

Nella battle specchio si è cimentato Dustin (anche se la Celentano avrebbe scelto Marisol ma quest’ultima ha avuto un problema al ginocchio). Poi è toccato a Sofia e a Nicholas.

I ballerini hanno dovuto ricreare i passi dei professionisti. Dustin ha danzato con Isobel. Sofia invece con Sebastian mentre Nicholas con Elena. Ha vinto Dustin.

Compiti prof: maglia sospesa per Giovanni

Giovanni , sul compito dato da Alessandra Celentano , non ha preso la sufficienza. Raimondo Todaro ha infatti stroncato l’alunno che si è visto sospendere la maglia. Giovanni ha danzato su un ring interpretando una coreografia molta tecnica dal punto di vista classico. Raimondo gli ha già preannunciato che gli ridarà la maglia.

Compito Nicholas. La Celentano gli ha dato zer0. C'è stata una discussione tra la maestra e il ballerino. Secondo la Cuccarini il ballerino ha comunque portato a casa la coreografia.

Prove sponsor

Oreo: ha trionfato Sarah (serata pizza con Lil)

Marlù: ha trionfato Lil (lezione di pianoforte)

Liti , chicche e gossip