Anticipazioni Amici, abbandoni, eliminazioni e sostituzioni: settimana infuocata

Amici anticipazioni: Valentin Alexandru lascia la scuola o resta? Maria De Filippi interviene

La prossima sarà una settimana davvero intensa per i concorrenti di Amici 19, e ne siamo sicuri nonostante le registrazioni avvengano non il sabato dopo la puntata ma ogni venerdì. Questo perché molte cose sono successe nella puntata di oggi, ed è piuttosto scontato che nei prossimi giorni, se non proprio sabato, se ne parlerà. Partiamo da Valentin Alexandru: il ballerino si stava togliendo la maglia della sfida alla fine della puntata perché non si sente apprezzato dai professori e intende andarsene; la sua posizione è stata appoggiata anche da Natalia Titova che, pur non sapendo come Valentin si sarebbe comportato alla fine della trasmissione, aveva fatto già presente a Maria De Filippi che il giudizio di Veronica Peparini, Timor Steffens e Alessandra Celentano fosse poco oggettivo. Cosa succederà dunque? Valentin sarà convinto da Maria a restare a scuola oppure deciderà di lasciare per sempre la trasmissione?

Anticipazioni Amici: Alioscia Grossi sostituito?

A rischiare moltissimo è anche Alioscia Grossi per i motivi che Timor gli ha rispiegato proprio oggi dopo aver usato dei toni durissimi questa settimana. Il ballerino sembra non emergere ancora come vorrebbe, e questo non piace affatto a Timor che invece crede abbia un gran potenziale: ecco perché gli ha dato una settimana di tempo per cercare di superare questo blocco e lavorare su sé stesso; il prossimo sabato non lo salverà come ha fatto oggi e se dovesse finire in sfida dovrà vedersela da solo. Alioscia ci sembra bravo e determinato: la speranza è che riesca a non farsi travolgere dal programma e a prendere la situazione in mano.

Eliminati Amici 19: la classe dovrà passare da 18 a 16 concorrenti

Sperando che né Valentin né Alioscia escano da Amici c’è da considerare anche che tra due settimane il numero dei concorrenti dovrà passare obbligatoriamente da 18 a 16: le solite dinamiche televisive che causano sofferenze ai partecipanti ma che purtroppo servono per mandare avanti un talent show. Né Valentin né Alioscia ci sembrano tra gli eliminabili, quindi fossimo in loro affronteremmo il programma con uno spirito completamente diverso: si tratta pur sempre di un percorso che arricchisce professionalmente e personalmente e che potrebbe dare una svolta alle loro carriere. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo!