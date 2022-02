Cosa vedremo nella puntata di Amici di Maria De Filippi in onda domenica 13 febbraio? Il sempre puntuale portale Amici News ha reso note le anticipazioni della puntata festiva del talent show di Canale Cinque che è stata registrata sabato 12. Tra gli ospiti ci saranno tutti gli ex allievi che hanno partecipato al Festival di Sanremo da poco terminato, vale a dire Aka7even, Sangiovanni, Irama ed Emma Marrone che è stata la giudice della gara di cover dei cantanti.

Di seguito la classifica di Emma:

Sissi 9,5

Aisha 8,5

Calma 8+

Crytical 8

Lda 7,5

Albe 7,5

Alex e Luigi ultimi con 7

Alex e Luigi sono stati salvati dai loro professori. Prima che fosse diramata la classifica, Anna Pettinelli ha dichiarato che se Albe fosse arrivato ultimo sarebbe uscito. Non è andata così perché il ragazzo è giunto penultimo.

Capitolo ballo: la classifica sulla versatilità (classico e hip hop) è stata giudicata da una ‘vecchia conoscenza’ di Amici, Marcello Sacchetta che ha sottolineato di essere rimasto molto colpito dall’operato di Carola. Inoltre il danzatore ha annunciato che presto diventerà papà: Giulia Pauselli è incinta.

Di seguito la classifica completa:

Carola

Serena e Dario (a pari merito)

Christian

Alice

Raimondo Todaro ha avuto la possibilità di decidere se dare il banco a Nunzio scelto all’inizio insieme a Mattia. Nunzio ha ballato e poi ha chiesto scusa per le cose dette sul web. Alla fine ha avuto il banco anche se non entrerà subito con il gruppo dei ragazzi per via dei tracciamenti Covid.

Spazio poi a Beppe Vessicchio la cui classifica è stata la seguente:

Calma

Alex

Aisha

Lda

Luigi

Albe

Crytical

Amici 21, assegnate le prime maglie per il serale

Nel corso della registrazione sono state assegnate le prime maglie per il serale. Gli allievi che le hanno guadagnate sono Dario, Sissi e Alex Michele.

La produzione ha dato la possibilità ai professori di vedere la somma dei punteggi di tutte le classifiche, con Dario che ha trionfato nel ballo e Sissi nel canto. Accesso al serale anche per Alex, dopo la classifica stilata da Veccicchio (a cui non ha partecipato Sissi perché appunto già scelta per il serale).

Alice è invece arrivata ultima nella gara di ballo giudicata da Marcello. Nonostante ciò ha trovato un salvataggio in Veronica Peparini.

Infine, Carola ha vinto la prova Tim, Alex la prova OREO e anche quella RADIO ZETA.