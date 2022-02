Anticipazioni Amici 21: pesante eliminazione e gli esiti di sfide e gare

Amici di Maria De Filippi è pronto a tornare con il classico format, dopo che la scorsa settimana è andato in onda uno speciale organizzato in extremis a causa dello stop della produzione dettato dal Covid. Ciò detto, lungo la giornata di sabato 5 febbraio si è registrata la puntata che sarà trasmessa domenica 6. Il Vicolo delle News ha divulgato le anticipazioni di quel che si vedrà tra poche ore.

Tra gli ospiti ‘big’, spazio all’attore romano Carlo Verdone che ha giudicato la gara tra i cantanti, terminata con i seguenti punteggi:

Alex e Sissi voto 10

Aisha e Calma 9,5

Lda e Albe 8,5

Crytical 8

C’è quindi stata una sfida-comparata che ha visto protagonisti Alex e Calma i quali hanno duellato su un brano di Bon Jovi. Chi l’ha spuntata? Ad avere la meglio è stato Alex. A giudicarli si è palesata in studio Vanessa Incontrada. Al termine della gara, Calma, nel rientrare al banco, ha abbracciato Alex. “Uno a uno”, gli ha sussurrato, sorridendo.

Per quel che riguarda la danza, Alessandra Celentano avrebbe voluto mandare subito in sfida Mattia. E invece non c’è stata alcuna prova per il giovane in quanto non è ancora guarito al 100% dai problemi fisici avuti. Dunque tutto rimandato, con la professoressa più temuta del talent show che ha deciso di assegnare un banco al nuovo ballerino Leonardo.

Anticipazioni Amici 21, eliminazione pesante: Cosmary non ce la fa

Veronica Peparini ha mandato in sfida Cosmary, sotto il giudizio di Garrison. La ragazza non ha superato la prova ed è stata eliminata. Nel team della compagna di Andreas Muller ha fatto il suo ingresso lo sfidante, un ballerino di hip hop. Alex è uscito dalla studio per recuperare la calma e salutare in separata sede la danzatrice che appena ha saputo della sfida è scoppiata in lacrime. La giovane ha lamentato di aver avuto poco tempo per prepararsi, non essendo stata bene nei giorni scorsi.

Anticipazioni Amici 21 della puntata di domenica 6 febbraio 2022

Gara n. 1 dei ballerini sulla “Versatilità” giudicata da Anbeta con classifica finale così composta:

Carola

Dario

Alice

Serena

Christian

Gara n.2 dei ballerini su “Tecnica di Modern” giudicata da Anbeta con classifica finale così composta:

Dario e Carola

Alice

Serena

Christian

Carola vincitrice prova Tim

Christian vincitore prova Oreo

Lda, Alex e Luigi hanno conquistato i primi tre posti nella gara degli inediti. Hanno così avuto l’opportunità di cantarli in studio. Il più votato verrà passato su RTL 102.5 (Federica Gentile in studio per rappresentare la radio). Purtroppo Luigi non era presente in studio. La classifica del televoto da casa è stata la seguente:

Alex

Lda

Luigi

Albe

Crytical

Sissi

Aisha

Calma

Agli allievi è stato chiesto di fare una classifica su chi secondo loro merita di approdare alla fase del serale: