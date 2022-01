Amici 21: Serena è una furia per la Celentano, e se la prende con Cosmary

Alessandra Celentano è sul piede di guerra ad Amici 21 e ha ripreso di mira anche Serena. Forse la ballerina non è mai uscita dal mirino della maestra, ma nelle ultime puntate era riuscita a convincerla con le esibizioni. Non è successo però domenica scorsa, quando Serena ha portato in scena un compito che la Celentano ha assegnato a lei e a Cosmary. Un passo a due che non è piaciuto alla professoressa, che ha deciso di far notare tutti gli errori alla ballerina di Raimondo Todaro. Per farlo ha inviato un video in casetta in cui ha passato in rassegna l’esibizione di Serena e Cosmary soffermandosi sugli errori di Serena.

La maestra si è detta stupita del fatto che Serena dica di aver studiato classico perché non ha notato la tecnica in quel passo a due. Il fatto che abbia fatto notare tutti gli errori della ballerina di Todaro, con cui è in corso una battaglia, non vuol dire che non li farà notare a Cosmary. Quest’ultima è una allieva della Celentano, quindi potrebbe averle elencato tutti gli errori in sala prove. A fine filmato, comunque, Serena non ha trattenuto le lacrime e ha risposto all’insegnante punto per punto. Secondo lei, infatti, gli errori nella coreografia erano pochi, questo ha fatto capire, e ha sostenuto di non averli fatti durante le prove.

“Lo sa pure lei che so fare il giro e fermarmi così, perché dire hai traballato. Mi fa arrabbiare questa cosa”, si è sfogata. Inoltre ha sostenuto di aver fatto altre volte cose più difficili sui tacchi, come pure passi montati in questa coreografia. In sostanza, secondo Serena la Celentano saprebbe bene che è in grado di fare quei passi che oggi le ha contestato per questo non comprende la natura dell’attacco. A un certo punto, però, Serena se l’è presa con Cosmary, seppure indirettamente. Queste le sue parole:

“Ma gli errori di Cosmary non me li ha fatti vedere? Li ho fatti solo io gli errori? Dai, ci metto la firma. Spero che li dirà anche a te [ha aggiunto rivolgendosi a Cosmary ndr]. Io credo che stavamo sullo stesso livello”

Carola ha provato a interpretare il pensiero della Celentano parlando della qualità dei movimenti di Serena, ma quest’ultima non ne ha voluto sapere. La ballerina spera inoltre che vengano fatti notare tutti gli errori di Cosmary, cioè il video come è stato fatto con lei. Altrimenti lei non ci sta: “Con questo video passa che io ho sbagliato e tu hai fatto bene. In realtà credo che siamo sullo stesso livello”. Secondo Cosmary non è passato in alcun modo il messaggio che lei sia stata perfetta nella coreografia, ma per Serena invece sì.

La Celentano ha assegnato un nuovo passo a due a Cosmary e Serena. Dopo aver letto la lettera, in cui veniva sottolineato ancora una volta l’importanza dell’aspetto fisico, la ballerina di Todaro ha perso la pazienza e si è infuriata. Serena ha pianto dopo la lettera della Celentano, ma è riuscita a trattenersi e a non andare oltre nello sfogo. Dopo cinque mesi di critiche sul fisico è comprensibile il suo stato d’animo, era arrabbiata e scocciata, ha detto in lacrime a Dario. Poi ha aggiunto: