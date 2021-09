Anticipazioni Amici 21 lunedì 27 settembre 2021: Giacomo subito in sfida?

Sono tornate le anticipazioni di Amici 21 sul daytime del lunedì. Negli ultimi anni le puntate del talent show di Maria De Filippi sono registrate e non in diretta, per questo è possibile che in fase di montaggio non si riesca a rientrare nei tempi a disposizione su Canale 5. Due ore e mezza di puntata non sempre sono sufficienti insomma, ma Amici può contare sul daytime per mandare in onda tutto ciò che non si vede di domenica. Il fatto che non vada più in onda di sabato, almeno per il momento, ha fatto sì che il pubblico debba aspettare solo un giorno per scoprire cos’altro è successo. Domani è già lunedì, insomma.

Di questa puntata il pubblico di Canale 5 ha già visto tutto ciò che è successo. Per esempio i nuovi ingressi nella classe: si sono aggiunti due cantanti e due ballerini. La classe di danza si è completata con i duelli andati in scena per il banco di Veronica Peparini, conquistato da Mattias, e per il banco di Raimondo Todaro, conquistato da Mattia. Elisabetta Ivankovich è tornata ed è una nuova allieva: vi ricordate di lei? Era stata eliminata da Arisa con la promessa di un banco in questa edizione. Sarà la Pettinelli a seguirla. Dopo le sfide e gli ingressi di Rea, Elisabetta e Kandy, Maria ha iniziato a far esibire tutti gli allievi per la conferma delle delle felpe.

Anche quest’anno infatti cantanti e ballerini si presentano al centro studio portando davanti ai rispettivi professori le loro felpe di Amici 21. Solo al termine dell’esibizione scoprono se possono tornare al banco con la felpa oppure no. Un professore potrebbe decidere di eliminarlo, metterlo in sfida oppure sospendere la felpa, come è successo a Mirko con la Celentano.

Ebbene, stando alle anticipazioni di Amici 21 tutto ciò che è successo nella registrazione è già andato in onda. Nel daytime di lunedì 27 settembre 2021 quindi si vedrà direttamente l’arrivo in casetta dei nuovi allievi, le sensazioni dopo la puntata e di sicuro lo sfogo di Mirko. Non è da escludere che Rudy Zerbi abbia deciso l’allievo da mettere in sfida con Giacomo.