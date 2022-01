Nuova registrazione, nuove anticipazioni di Amici 21 per domenica 23 gennaio 2022. Cosa andrà in onda? Un po’ di tutto, ma soprattutto le conseguenze delle classifiche. Da quando Rudy Zerbi ha proposto di eliminare l’ultimo classificato ha già perso due allieve, anche se ne ha subito sostituita una la settimana scorsa. Con l’eliminazione di Nicol si era liberato un banco e Rudy lo ha subito dato a Calma, un nuovo allievo della scuola. Nel daytime di oggi Maria De Filippi ha spiegato come sarebbe stata stipulata la nuova classifica generale, non potendo usufruire di tutte quelle già usate per l’uscita di Nicol.

Oltre alla classifica del giorno ci sono state altre tre classifiche: due stilate da personaggi noti, una dai ragazzi stessi che ha portato alle lacrime di Albe. Non è stato lui però ad abbandonare la scuola oggi. Veniamo alle anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 21, rivelate dal Vicolo delle News. Gli ospiti sono stati Franco 126 e Gerry Scotti, che ha giudicato la gara tra cantanti sul brano preparato per la puntata. Questa la sua classifica finale: LDA, Sissi e Crytical a parimerito, Alex e Calma a parimerito, Luigi, Aisha e Albe a parimerito, ultima Rea.

In settimana ci sono state le classifiche di Pippo Baudo e Linus: il primo ha messo all’ultimo posto Rea, il secondo invece Crytical. Nella classifica degli allievi invece all’ultimo posto c’era Albe, al penultimo Rea. Proprio l’allieva di Rudy ha lasciato la scuola, per suo volere: Rea è stata eliminata ad Amici 21. Maria ha salutato la ragazza ricordandole che Ultimo è stato scartato ai casting, e si sa dov’è arrivato senza il talent. C’è stata la sfida tra Alex e Calma voluta da Zerbi e vinta da Calma, con annessa discussione tra prof e allievo, ma senza eliminazione.

La Celentano ha provinato nove ballerino di latino americani con l’intento di sostituire Mattia. Quest’ultimo ha assistito alle esibizioni degli altri e c’è stato un battibecco con uno di loro. La Celentano ha tenuto due ballerini, Danilo e Mario. Il primo ha sferrato l’attacco contro Mattia ricordandogli di averlo battuto sei volte alle regionali. Mattia ha replicato dicendo che ai mondiali però ha vinto lui. Alessandra Celentano inoltre vorrebbe sostituire subito Mattia, ma Todaro non ne vuole sapere: fin quando il medico non si pronuncerà il suo ballerino non si muove. E ha anche la maglia del Serale.

Presenti le radio: tre passeranno il brano di Luigi, quattro invece quello di Albe. Anna Pettinelli ha preso in giro Zerbi per questo. Carola ha superato l’infortunio e c’è stato un video su di lei. Nessuna eliminazione con la classifica di ballo, si scoprirà domenica perché, le anticipazioni di Amici 21 non rivelano nulla in proposito. Cosmery e Albe hanno ripreso la maglia, ma soprattutto dalla prossima puntata ci saranno grandi cambiamenti: tutti indosseranno la maglia del Serale di Amici. Toccherà agli allievi difenderla.