Amici 21, le classifiche fanno danni: Albe in lacrime, Carola si ribella

A creare particolare scompiglio all’interno della scuola di Amici 21 quest’oggi sono state le classifiche di gradimento degli studenti. Due top 5 distinte, separate fra ballerini e cantanti, che come comprensibile hanno scatenato parecchi malumori soprattutto fra i ragazzi meno votati.

I due studenti che meno voti hanno ricevuto sono stati, rispettivamente, Carola e Albe. E in entrambi i casi le reazioni non sono state delle migliori. Come c’era da aspettarsi, sia il cantante sia la danzatrice hanno mostrato un atteggiamento molto negativo, lamentandosi con i compagni per il trattamento ricevuto. Ma andiamo con ordine.

La prima classifica svelata ai ragazzi è quella stilata grazie alle preferenze degli stessi cantanti. In prima posizione troviamo Sissi e Alex a parimerito. Una bella batosta per Albe, che a questo si scontra con gli altri. “Non me l’aspettavo, da quello che vedo in casa non mi hanno mai reputato troppo in basso…” commenta il cantante. Luigi, da questo punto di vista, si giustifica senza troppi filtri gelando il compagno “Non so se in casetta qualcuno ti abbia mai detto tu sei meglio di…”. Per quanto altri (come LDA e Aisha) abbiano cercato di contestualizzare questa ultima posizione senza farne una tragedia, l’umore di Albe è rimasto pessimo per tutta la giornata.

Serena, subito dopo questo siparietto,ha accusato senza mezzi termini i suoi compagni di essere degli ipocriti, trovando però un muro da parte di Alex. In casetta i due hanno avuto modo di confrontarsi. “L’ipocrisia a me dà fastidio quando viene tirata fuori…” ha commentato Alex, mentre Albe chiedeva esplicitamente all’amica di non difenderlo per forza. Alla fine, i due si sono ritrovati sul divanetto, con Serena che consolava un Albe disperato, preoccupato e in lacrime.

L’altro “drama” del giorno l’ha scatenato Carola. Tutto nasce dalla richiesta da parte del maestro Raimondo Todaro di stabilire una classifica degli allievi che ad oggi hanno avuto i voti migliori per capire chi eliminare prima del serale. La classifica con la media dei voti delle gare di ballo aggiornata ad oggi vede per l’appunto Carola in ultima posizione. Il suo commento a questa decisione è stato ovviamente molto piccato: