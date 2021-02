Anticipazioni Amici 20 lunedì: Leonardo in discussione, problemi per Rosa

Anche oggi la puntata del sabato di Amici 20 non è andata in onda interamente. Manca ancora qualcosa da vedere e le anticipazioni sul daytime di lunedì 8 febbraio 2021 nascondono degli spoiler importanti. Ci sono infatti ancora delle questioni da vedere. Si ripartirà dall’esibizione di Aka7even, che tornerà al banco con la sua felpa. Si esibiranno anche Enula, la nuova cantante Elisabetta e Leonardo Lamacchia. Il cantante di Rudy Zerbi ha vinto la prova TIM questa settimana e quindi si è esibito due volte. La prima esibizione è andata in onda oggi, l’altra per la conferma della felpa invece andrà in onda nel daytime di lunedì.

Ebbene, proprio su Leonardo c’è un grande colpo di scena. Rudy infatti non sarà convinto della sua esibizione e deciderà di sospendergli la maglia. Se Tommaso è tornato in casetta con la sua felpa, stavolta un cantante dovrà farne a meno per un po’. Dalle anticipazioni di Amici 20 è saltato fuori che Zerbi, reduce da un durissimo scontro con Anna Pettinelli, non sarebbe d’accordo con le richieste del suo allievo. Pare che Leonardo chieda di cantare delle canzoni che non hanno molto a che vedere con il suo mondo. Sarà andata davvero così? Si scoprirà tutto nel quotidiano della prossima settimana. Anche la reazione di Leonardo al provvedimento.

Rosa non si esibirà per la conferma della maglia, invece. Nessun provvedimento per lei, non ha potuto ballare perché ha un problema al ginocchio: era troppo gonfio per potersi esibire. La ballerina quindi è rimasta a riposo per questa puntata, e la coreografia con Alessandro creata da Alessandra Celentano slitta ulteriormente. Tornerà al centro dello studio invece la ballerina Martina. Ha ripreso la felpa dopo l’esibizione davanti a Lorella Cuccarini, ma nel daytime di Amici 20 di lunedì ballerà la coreografia preparata con la coreografa esterna.

Le anticipazioni di Amici 20 per lunedì non annunciano sorprese su Martina, quindi l’esame con la coreografa non è andato malissimo. Tuttavia alla Celentano non è piaciuta e le dirà che per fare musical dovrà studiare ancora tanto. Anche Samuele ballerà di nuovo: la sua coreografia sulla canzone scritta per lui. Rosa e Martina andranno in sfida? La risposta è no: la nuova ballerina Serena, aspirante sfidante, potrebbe entrare nella scuola senza rischiare di togliere il posto a una delle due. La Celentano infatti ha chiesto alla produzione di avere un banco in più per lei. Verrà accettata?