Anticipazioni Amici 20 lunedì: nuovi allievi, primo banco della Celentano?

Le anticipazioni di Amici 20 per lunedì sono arrivate in aiuto dei più curiosi. La registrazione di giovedì scorso infatti non è andata in onda per intero oggi, sabato 21 novembre 2020. Non è la prima volta che una registrazione si interrompe prima della fine e prosegue poi nel daytime. E così lunedì, alle ore 19 su Italia 1, ci sarà il proseguimento della puntata di oggi. Cosa non è andato in onda e cosa quindi vedremo nel daytime di lunedì 23 novembre? Non mancano anticipazioni in merito. Sono ancora in sospeso i giudizi di alcuni allievi.

In ogni puntata del pomeridiano infatti i concorrenti si esibiranno davanti al professore che ha dato loro un banco per confermare o meno la loro presenza nella scuola. Oggi tutto è filato liscio: gli insegnanti hanno promosso gli allievi che si sono già esibiti. Non sono mancati dei momenti di tensione, però (e anche dei gossip su Giulia!). Per esempio Rudy Zerbi non ha nascosto perplessità sulla sua allieva Arianna, ma alla fine le ha ridato la felpa. Poi ci sono stati casi in cui un insegnante avrebbe bocciato l’allievo di un altro insegnante, ma non possono farlo.

Le anticipazioni sul daytime di lunedì non nascondono nessuna sorpresa: ci saranno solo conferme. Nessuno abbandonerà la scuola di Amici 20 in questa puntata, ma tutti torneranno nelle sale prova con addosso la loro felpa. Tutto bene per il momento, quindi, ma i ballerini stanno iniziando a tremare. C’è solo un banco vuoto, infatti su sedici posti a disposizione gli insegnanti ne hanno assegnati quindici. L’unica insegnante che non ha nessun banco è Alessandra Celentano. In questa puntata, come vedremo lunedì, sono stati presentati due nuovi possibili allievi.

I casting infatti stanno andando avanti e i professori potrebbero sostituire dei banchi o proporre sfide in ogni momento del percorso. Nel daytime ci saranno le esibizioni di due ballerini di danza classica, per cui potrebbe essere giunto il momento del primo banco della Celentano. Nella registrazione di giovedì però non è stata presa nessuna decisione, per cui i due ballerini classici sono rimasti in sospeso. Nel corso della settimana di sicuro la Celentano, oppure un’altra insegnante di danza interessata a un banco di classico, si esprimerà sui due possibili allievi.