Anticipazioni Amici 20 lunedì: Evandro ancora in bilico e un provvedimento

Le anticipazioni di Amici 20 per lunedì 1 febbraio non possono che parlare di Evandro. Mentre i suoi fan su Twitter si lamentano di tanto in tante perché il cantante non si esibisce quasi mai di sabato, lui è ancora in bilico. Anna Pettinelli era stata chiara la settimana scorsa: o si svegliava o era fuori. Evandro era entrato in profonda crisi dopo la scorsa puntata, ha pensato di non essere all’altezza della scuola e di dover uscire. Si è messo in discussione pensando che non riuscendo a dare il massimo, forse non meriterebbe di essere un allievo di Amici 20. Alla fine ha cambiato idea ed è rimasto. E ha fatto bene.

L’esibizione di Evandro nell’ultima registrazione non è andata malissimo, anzi è andata decisamente bene. La Pettinelli gli ha dato infatti un sette, confermando la maglia. Tuttavia il giovane cantante è ancora in bilico, perché in settimana è stato messo in sfida e dovrà ancora affrontarla. Nella puntata di oggi c’è stato tempo e spazio solo per la sfida di Arianna Gianfelici, eliminata ad Amici. La produzione ha deciso di posticipare la sfida di Evandro contro Tancredi, un aspirante allievo che è piaciuto molto ad Arisa ai casting.

Dunque tutto è ancora da decidere, Evandro non ha ancora affrontato la sa sfida ma ha scampato l’ultimatum della sua insegnante. Se ad Anna è piaciuto lo stesso non si può dire di Arisa e Rudy Zerbi, che invece non hanno apprezzato la sua esibizione. Nelle anticipazioni per il daytime di lunedì di Amici si nasconde anche un provvedimento per uno dei ballerini. Tutti finiranno sotto accusa e riceveranno un rimprovero, ma solo per uno c’è stato un provvedimento vero e proprio. Maria chiamerà tutti i ballerini al centro dello studio per mostrare un video delle loro lezioni di classico.

Gli allievi infatti non partecipano alle lezioni come dovrebbero, ma sono sempre assonnati e svolgono male la lezione. Questo atteggiamento non è piaciuto per niente ad Alessandra Celentano, che oggi ha avuto un nuovo scontro con la Cuccarini. L’insegnante ha deciso di sospendere la felpa di Tommaso come provvedimento disciplinare. Lorella e Veronica invece hanno optato per una soluzione diversa, senza sospendere felpe. Infine, Rosa si esibirà ancora una volta e parlerà per lei Thomas Signorelli, il coreografo esterno voluto da Lorella. Spenderà per lei parole positive, ma rimarcherà che a Rosa manca la tecnica.