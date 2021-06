Anticipazioni americane Beautiful, Steffy: secondo parto, patto con Hope

Nelle prossime puntate in onda in America, la giovane Forrester darà alla luce il suo secondo figlio e, intanto, stringerà un’intesa con la Logan

Nelle prossime settimane i telespettatori americani assisteranno al secondo parto di Steffy in Beautiful. La Forrester ha appena scoperto di attendere un figlio maschio, che farà da fratello maggiore alla piccola Kelly. Per chi non fosse aggiornato, attualmente la giovane stilista ha una relazione con John ‘Finn’ Finnegan. Il medico riesce a conquistare il cuore della figlia di Ridge, ma prima devono affrontare non pochi ostacoli. Scendendo nel dettaglio, la loro storia subisce qualche stop, tanto che Steffy torna tra le braccia di Liam in una notte di passione.

Ed è proprio questa notte che genera il caos a Los Angeles. Le anticipazioni americane fanno sapere che, quando scopre di essere incinta, Steffy ha dei dubbi sulla paternità del bambino che attende. Pertanto, decide di effettuare un test, per togliersi ogni dubbio. Vinny Walker, convinto di aiutare il suo amico Thomas, cambia di nascosto il risultato e fa credere a tutti che sia Liam il padre. Questo genera una rottura tra lo Spencer e Hope. Ben presto, proprio il Forrester viene a conoscenza del piano di Vinny e rimette tutto al suo posto.

Ovviamente, Hope fatica a perdonare Liam. Sebbene non sia il padre del bambino, lo Spencer è comunque tornato – ancora una volta – tra le braccia di Steffy durante un momento di crisi con la Logan. Dall’altra parte, Finn è felice di essere il papà del figlio che Steffy attende. I due ora sognano di costruire una famiglia in totale serenità. Non è comunque un periodo semplice per la Forrester, visto che attualmente Liam si trova in carcere. Con il benestare di Finn, Steffy offre allo Spencer tutto il suo sostegno.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Hope e Steffy uniranno le loro forze per aiutare Liam ad affrontare questa dura situazione. Intanto, la Forrester entrerà in travaglio. Secondo le ultime anticipazioni, avrà un parto in acqua a casa. Finn sarà al suo fianco e insieme assisteranno alla nascita del bambino. La stilista avrà così il sostegno di cui ha bisogno.

Ma, come si può immaginare, non si prospetta una strada semplice per Steffy e Finn. Infatti, il passato del dottore busserà alla loro porta e farà nascere delle complicazioni. In particolare, pare che John scoprirà chi è la sua madre biologica. Quest’ultima dovrebbe corrispondere a un volto abbastanza conosciuto della soap, di cui ancora non è stata rivelata l’identità.

Sembra che si tratti di una donna con cui Steffy non va particolarmente d’accordo. Non resta che attendere per scoprirlo, intanto i telespettatori potranno godere della felicità della Forrester che darà alla luce il suo secondo figlio.