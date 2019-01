Anticipazioni americane Beautiful, Hope: complicazioni durante il parto VIDEO

Beautiful anticipazioni puntate americane: il parto di Hope

Momenti difficili a Beautiful per Hope Logan. Nelle ultime puntate americane la figlia di Brooke è alle prese con il parto. Un’esperienza delicata per ogni donna che Hope si trova ad affrontare da sola, sull’isola di Catalina. La giovane si trova qui dopo aver programmato una vacanza con il marito Liam Spencer. Peccato che Liam non sia partito con la moglie a causa dell’influenza di Kelly, la bambina che Spencer Junior ha avuto da Steffy Forrester. In attesa di Liam, Hope è entrata all’improvviso in travaglio e il maltempo ha complicato tutto. Liam non è riuscito a prendere in tempo l’aereo mentre in clinica non c’è nessuno a lavoro. È presente solo il dottor Reese, che sta vivendo un flirt con Taylor. Il ginecologo è pure il padre di Zoe, un’artista che al momento lavora alla Forrester Creations.

Beautiful anticipazioni: Hope Logan sviene durante il parto

Hope cerca di partorire con l’aiuto di Reese ma la situazione precipita velocemente. Nonostante segua le indicazioni del dottore, Hope non riesce ad andare avanti. La Logan sviene tra una contrazione e l’altra, preoccupando parecchio Reese che non sa bene cosa fare.

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Liam sconvolti

Intanto Brooke e Liam sono all’oscuro di quello che sta accadendo e sono più che mai turbati. Spencer è in volo, grazie al jet privato messo a disposizione di Bill. Brooke è rimasta a Los Angeles, confortata proprio dall’ex marito ma pure da Ridge Forrester.