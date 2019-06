Anticipazione Una Vita: Ursula uccide Carmen? La domestica accoltellata

Una Vita anticipazioni: Ursula accoltella Carmen, Samuel soccorre la domestica

Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda su Canale 5, Carmen potrebbe essere uccisa da Ursula. L’ex governante di Cayetana non si fa alcuno scrupolo prima di accoltellare la sua fidata domestica. Il tutto accade quando Carmen scopre che la sua padrona ha intenzione di fuggire insieme a Moises. Ebbene è stata proprio Ursula a rapire il figlio di Blanca per poterlo crescere lei stessa. Quando ormai sta per essere scoperta, in quanto Diego inizia ad aiutare la sua amata a cercare il bambino, l’ex governante pensa alla fuga. Ha intenzione di raggiungere il piccolo in un punto ben preciso, in quanto al momento si trova chiuso in un convento. Non appena Carmen viene a conoscenza del piano cerca con al forza di fermare Ursula. Purtroppo il suo tentativo risulta inutile, visto che la Dicenta riesce comunque a fuggire e ad allontanare la sua domestica. Con un coltello la colpisce fino a farla cadere a terra priva di sensi. A trovarla in queste condizioni è Samuel.

Anticipazione Una Vita: Samuel aiuta Diego e Blanca a ritrovare Moises

Carmen muore per mano di Ursula? A trovarla è Samuel, il quale la soccorre subito. La domestica, a questo punto, rivela al giovane Alday le intenzioni della Dicenta. Devastato dai forti sensi di colpa, decide di informare subito Diego e Blanca. I due neo genitori riescono fortunatamente a raggiungere Moises prima dell’arrivo di Ursula. Ed ecco che la giovane Dicenta riesce finalmente a riabbracciare il suo bambino. Sappiamo bene che Blanca lotta molto per riuscire a riavere tra le sue braccia il piccolo che ha partorito da sola nel bosco. Ursula e Samuel hanno tentato di depistarla, ma lei non ha mai creduto di aver partorito una femminuccia.

Una Vita, Carmen riesce a sopravvivere: in Spagna ha già trovato l’amore

Fortunatamente anche per Carmen c’è una bella notizia, visto che riesce a sopravvivere. La domestica riporta delle gravi ferite a causa del violento scontro con Ursula, ma sta bene. Nel corso delle ultime puntate andate in onda in Spagna, Carmen trova l’amore. La domestica entra nel cuore di Ramon e viceversa. I due pensano ora a ufficializzare la loro relazione.