Anticipazione Una Vita, Ursula povera diventa una domestica: ecco di chi

Una Vita anticipazioni, Ursula torna ad Acacias povera: ecco chi si prende cura di lei

Una triste svolta per Ursula nelle prossime puntate di Una Vita. Il pubblico di Canale 5 ha assistito alla sua breve uscita di scena, quando è stata chiusa nel manicomio per il volere del padre. Nonostante Blanca abbia mostrato dei forti sensi di colpa, ha comunque proseguito per la sua strada. Tra poco tempo, vedremo la giovane Dicenta lasciare per sempre Acacias con Diego e il piccolo Moises. Ad affrontare con grande delusione la loro partenza è Samuel, il quale si ritrova completamente solo nell’abitazione Alday. Ma ecco che anche Ursula si ritrova a vivere tristemente l’addio di Blanca e Diego, in quanto si sente abbandonata. L’ex istitutrice di Cayetana esce dal manicomio e torna ad Acacias. Nel ricco quartiere nessuno sembra avere intenzione di aiutarla, neppure Samuel. Il più piccolo dei fratelli Alday caccia in malo modo la Dicenta quando si presenta nella sua abitazione in cerca di aiuto. L’ex governante si ritrova, a questo punto, costretta a chiedere l’elemosina a coloro che un tempo erano i suoi vicini. Ed ecco che arriva per lei una nuova opportunità.

Anticipazione Una Vita, Ursula completamente isolata: la Dicenta diventa una domestica

Nessuno sembra voler dare aiuto a Ursula, appena uscita dal manicomio. La Dicenta non possiede più ricchezze e proprietà e si ritrova completamente sola. Celia prova compassione per la donna, tanto da offrirle qualche moneta. Oltre ciò, l’ex governante non ottiene altri aiuti, fatta eccezione per quello di Telmo! Vi abbiamo già anticipato l’arrivo del nuovo prete di Acacias. L’uomo decide appunto di aiutare Ursula, non conoscendo esattamente il suo cattivo passato. Il sacerdote accoglie nella sua abitazione la Dicenta, dandole la possibilità di essere la sua domestica. L’ex istitutrice si mostra subito grata a Telmo, a cui promette che farà di tutto per non deluderlo.

Anticipazioni Una Vita, triste svolta per Ursula dopo l’addio di Blanca e Diego

Non solo Telmo, anche Lucia si prende cura di Ursula. Per rassicurarla, la cugina di Celia le canta addirittura una canzone accarezzandole il viso. Nel frattempo, la situazione per la Dicenta si complica sempre di più. I suoi ex vicini, quando la vedono passare per le vie di Acacias, l’aggrediscono verbalmente. A prendere le sue difese ci pensa Telmo, il quale cerca di riportare i vicini al loro posto.