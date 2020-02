Anticipazione Una Vita, un tradimento: il piano che sconvolge Acacias

Anticipazione Una Vita, il piano di Genoveva e Ursula sconvolge Acacias

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, assisteremo a una rottura tra Rosina e Liberto. I telespettatori italiani devono preparasi a questo triste momento, causato dal tradimento del Seler! Ebbene sì, il nipote di Susana tradisce la sua amata moglie con Genoveva. Il tutto accade attraverso le manipolazioni di quest’ultima, la quale si allea con Ursula. Le due mettono in atto un piano per distruggere la vita dei vicini e non solo economicamente. Le anticipazioni annunciano che Genoveva riesce nel suo intento, rovinando così il matrimonio di Liberto e Rosina. In particolare, vedremo la vedova di Samuel introdursi nel salotto di casa Hidalgo, dove inizia a sedurre il Seler. Il nipote di Susana cede alla tentazione e viene beccato in flagrante proprio da Casilda. La dolce domestica decide di confessare a Rosina quanto visto, come hanno pianificato Ursula e Genoveva. Infatti, è la Dicenta a consigliare alla cameriera di raggiungere la casa dei suoi padroni proprio in quell’istante.

Una Vita anticipazioni, Liberto tradisce Rosina: Genoveva pronta a tutto pur di vendicarsi

Vi abbiamo già anticipato che Samuel muore tra le braccia della sua Genoveva. Non avendo ricevuto l’aiuto da parte dei vicini, l’Alday perde tragicamente la vita. La Salmeron decide, a questo punto, di allearsi con Ursula per cercare vendetta. Il loro piano procede come hanno progettato: Rosina decide di lasciare Liberto. Inizialmente la madre di Leonor non crede alle parole di Casilda, ma poi riceve la conferma da parte del marito. Ovviamente il Seler prega la moglie di perdonarlo, senza però ottenere alcun risultato positivo. Questa volta, Rosina non riesce a dare il suo perdono a Liberto, tanto che sceglie di cacciarlo di casa. Un momento duro per una delle coppie più amate di Acacias!

Rosina decide di lasciare Liberto, anticipazioni Una Vita

Le anticipazioni di Una Vita vedono Liberto chiedere disperatamente aiuto a Casilda, al fine di far cambiare idea a Rosina. La madre di Leonor soffre molto per quanto accaduto, ma non intende fare un passo indietro. Genoveva è ora certa di aver portato a termine il suo piano. Intanto, Casilda prova a riportare la pace tra i suoi padroni.