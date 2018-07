Anticipazione Una Vita: Teresa decide di suicidarsi gettandosi nel vuoto

Una Vita anticipazioni: dopo la morte di Tirso, Teresa decide di suicidarsi

Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate di Una Vita, Teresa non riesce a sopportare il grande dolore per la perdita di Tirso. La morte del bambino provoca nella maestrina forti momenti di angoscia. Inizialmente decide di uccidere Cayetana e corre al centro di Acacias con una pistola. A fermarla ci pensa Mauro, che la porta via sotto gli occhi dei vicini sconvolti. Intanto, però, la Sierra non riesce più a tornare a sorridere. Anzi, inizia anche a prendersela con l’ispettore, rimproverandolo di essere lui la causa di tutte le sue disgrazie. Nonostante ciò, San Emeterio promette alla sua amata che riuscirà a mettere Cayetana finalmente con le spalle al muro. Nel frattempo, Mauro confessa a Celia d non sapere più cosa fare per aiutare Teresa. Così, l’ex moglie di Felipe tenta di stare vicina alla sua amica e nota qualcosa di particolare. La Sierra sembra essere incinta, ma nega il tutto all’amica. In grande segreto, la maestrina chiede a una misteriosa donna di provocarle un aborto. Ma Mauro riesce a scoprire in tempo la verità.

Anticipazione Una Vita: Teresa tenta il suicidio, Mauro la trova

Teresa non ha più intenzione di abortire, ma di togliersi la vita, in quanto non riesce più a sopportare il dolore per la morte di Tirso. Per suicidarsi si reca così ai Giardini del Principe. Proprio qui, la Sierra vuole gettarsi nel vuoto. Mauro nota che l’amata non si trova più nella pensione dove vivono e chiede a Felipe e Celia di aiutarlo a cercarla. I tre riescono finalmente a trovare la maestrina, pronta a togliersi la vita. Fortunatamente riescono a convincerla a fare un passo indietro. Con il passare dei giorni, Teresa inizia a migliorare, grazie alla compagnia di Celia. Nel frattempo, la Sierra spera che Mauro riesca a trovare Cayetana, la quale risulta scomparsa.

Anticipazioni Una Vita: Cayetana scompare, ma poi torna a casa sorprendendo Mauro

Mauro sente di non poter battere Cayetana senza l’aiuto di Teresa. Quest’ultima si sta riprendendo e non riesce a comprendere come ancora Cayetana non sia stata trovata. Nel frattempo, la dark lady e Fabiana tengono nascosta Ursula. San Emeterio capisce come stanno le cose e chiede a Mendez di andare a casa di Cayetana per vedere le prove del rapimento. Proprio mentre arrivano nell’abitazione della Sotelo Ruz, quest’ultima fa il suo ritorno.