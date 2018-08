Anticipazione Una Vita: Simon trova una donna morta, Arturo colpevole?

Anticipazioni Una Vita: Simon trova il corpo di Remedios, chi l’ha uccisa?

La trama di Una Vita torna a tingersi di giallo. Nuovo inaspettato colpo di scena per la nota e amatissima soap opera spagnola di Aurora Guerra. A quanto pare, gli occhi non sono più puntati solo sulla malvagia Cayetana. Ora, anche Arturo sembra aver iniziato a far venire a galla il suo lato oscuro. Il padre della dolcissima Elvira è su tutte le furie. Da quando il colonnello ha scoperto la relazione d’amore tra Simon Gayarre e sua figlia ne sono successe di tutti i colori. La giovane fanciulla scompare nel nulla e il figlio di Donna Susana non riesce a darsi per vinto e continua a cercarla senza tregua. Il ragazzo è convinto che Valverde le abbia fatto qualcosa e l’abbia mandata lontana da Acacias 38.

Una Vita anticipazioni: Elvira scomparsa, Remedios morta, tutta colpa di Arturo? Simon indaga

Mentre in paese sono tutti convinti che la bella Elvira sia morta dopo il naufragio della nave diretta in Turchia, Simon continua a sperare che la sua amata sia ancora viva. Il giovane affronta per l’ennesima volta Arturo e quest’ultimo non reagisce affatto bene.Mentre tutti i paesani sono in piazza per il rito funebre simbolico in memoria della dolce Valverde, Gayarre decide di non prendervi parte. Il fratellastro di Leandro contatta una ballerina di nome Remedios, l’unica a conoscenza del tradimento della moglie di Arturo con il defunto Eusebio. Il maggiordomo chiede alla donna di raccontare tutto quello che sa davanti ad altri testimoni, così da riuscire a rovinare l’onore e la dignità del colonnello.

Anticipazione Una Vita: Arturo ha ucciso Remedios

In ogni caso, Arturo pare scoprire il piano di Simon. Valverde assiste infatti ad un dialogo tra la ballerina e Gayarre. Nei giorni seguenti, il figlio della sarta di Una Vita ritrova il corpo morto della bella Remedios. Chi l’ha uccisa?! Ovviamente il maggiordomo pensa subito al cattivissimo Arturo.