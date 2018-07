Una Vita anticipazioni: Elvira scopre come è morta sua madre

Anticipazione Una Vita: ecco come è morta la madre di Elvira Valverde

La trama di Una Vita è pronta a prendere una svolta completamente nuova. Gli abitanti di Acacias 38 stanno per assistere ad una vicenda che ha sena dubbio dell’incredibile. Elvira è stata promessa in sposa da suo padre Arturo ad un ricco uomo di nome Burak. La giovane fanciulla non ha assolutamente intenzione di convolare a nozze con una persona che non conosce e che soprattutto non ama. Per far sì che il piano del colonnello Valverde vada in fumo, la diretta interessata escogita qualcosa di davvero sorprendente. La bellissima donna si reca nella soffitta del palazzo durante i festeggiamenti del suo fidanzamento con il nobile Demir.

Una Vita anticipazioni: Elvira indaga sulla morte di sua madre Mercedes

Elvira fa in modo che Burak la raggiunga in soffitta. Intanto, la donna si infila nel letto del buon Simon Gayarre. I due si lasciano andare alla passione e Demir li becca in flagrante. L’uomo va su tutte le furie e racconta a Arturo ciò che ha visto. Il colonnello si infuria, picchia il maggiordomo e chiude in casa sua figlia. Intanto, grazie a Donna Susana, la dolce Valverde riesce a fuggire dalle grinfie del suo cattivissimo padre e si nasconde nella sartoria di Acacias 38. Gayarre scopre tutto e raggiunge la sua amata. Nel frattempo, la simpatica Lolita si mette in mezzo e si rende disponibile a recuperare alcuni particolari oggetti di Elvira.

Anticipazioni Una Vita: Arturo ha ucciso Eusebio o sua moglie Mercedes?

Lolita recupera in casa Valverdere il ritratto della madre di Elvira. La ragazza si rende conto che dietro la fotografia c’è una dedica d’amore di Eusebio per sua mamma Mercedes. La fanciulla inizia a porsi qualche domande e comprende che le cose che le sono state raccontate da suo padre Arturo non rispecchiano la realtà dei fatti. Il colonnello ha sempre dichiarato che sua moglie ha perso la vita durante una rapina, ma la verità pare sia un’altra. A quanto pare, Eusebio non era il ladro, ma bensì l’amante della donna.