Anticipazione Una Vita, Santiago muore? Attentato ad Acacias

Nelle prossime puntate di Una Vita, Genoveva ordina l’omicidio di Santiago, che in realtà si chiama Israel. L’alleanza tra i due è arrivata ormai al capolinea e dopo la morte di Ursula la situazione si complica. Marcia finisce in carcere con l’accusa di aver ucciso la Dicenta e Israel è convinto che dietro ci sia lo zampino di Genoveva. L’uomo è disposto a tutto pur di salvare la Sampaio, tanto che concede a Felipe la possibilità di difenderla in tribunale. Poco prima di morire, come è già noto, Ursula ha messo in atto il suo ultimo piano, per rovinare la vita di Genoveva.

Ha scritto, inoltre, delle lettere a più abitanti di Acacias 38. Anche la Salmeron riceve un lungo messaggio scritto da Ursula poco prima della sua morte. Da questa lettera capisce che è stata proprio la Dicenta a preparare le prove che rendono Marcia l’unica sospettata per l’omicidio. Grazie all’intervento di Felipe, che si fa aiutare da Cesareo, la Sampaio esce di prigione da innocente. Convinta che Israel possa rivelare all’Alvarez Hermoso la verità sulla morte di Ursula, Genoveva decide di agire. Così chiede a Javier Velasco di uccidere il falso marito di Marcia.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Santiago viene aggredito da un uomo bendato, in un vicolo del quartiere spagnolo. Il Becerra riesce a difendersi, ma viene ferito all’addome con un pugnale. A salvarlo è Cesareo, che interviene per fermare la rissa. Il delinquente, non appena arriva il vigilante, fugge via. Santiago non vuole né recarsi in ospedale per curare le ferite e né denunciare l’aggressione che ha appena subito. Immediatamente, intuisce che dietro quanto accaduto ci sia proprio Genoveva, che ora è intenzionata a eliminarlo.

Santiago non ha alcuna intenzione di cedere e dimostra di essere pronto a tutto pur di non perdere questa ‘guerra’ contro Genoveva. Pertanto, inizia a fare delle allusioni per provocarla, anche di fronte a Felipe. Nel frattempo, tiene ovviamente nascosta questa realtà a Marcia, che ormai è sempre più convinta di voler lasciare Acacias. I due sono pronti a iniziare una nuova vita lontano dal quartiere spagnolo, ma i loro progetti vengono nuovamente ostacolati!

Neanche Felipe sa quello che sta realmente accadendo tra Genoveva e Santiago. La nuova dark lady di Acacias teme che il suo nemico possa ostacolare la sua relazione, anche perché è a conoscenza della verità sulla sua gravidanza. Il bambino che è attende non è di Felipe!