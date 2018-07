Anticipazione Una Vita: Pablo e Leonor tornano insieme?

Una Vita anticipazioni: Pablo e Leonor si riavvicinano ma i problemi tornano a tormentarli

Pablo e Leonor di Una Vita tornano insieme? Questa è forse la domanda che in molti di voi si staranno chiedendo dopo il ritorno della giovane Hidalgo ad Acacias 38. Tra i due coniugi Blasco il matrimonio non procede a gonfie vele. Il figlio di Guadalupe immaginava di poter tornare insieme alla sua Leonor felici come un tempo. Eppure qualcosa nella scrittrice sembra essere inevitabilmente cambiato. Ma i telespettatori possono stare tranquilli, perché questa coppia ritrova la serenità. Come vi abbiamo già anticipato, Leonor si ritrova a dover pagare un grosso debito a Melero. Quest’ultimo non ha alcuna intenzione di lasciare andare la Hidalgo e Pablo scopre tutto. Il fratello di Manuela si ritrova di fronte a una verità sconcertante che riguarda proprio la moglie e la sua permanenza sull’isola di Fernando Poo. Infatti, Leonor non ha ancora raccontato tutta la verità ai suoi cari. A confessare come stanno realmente le cose a Pablo ci pensa proprio Melero.

Anticipazione Una Vita: la terribile scoperta di Pablo, Leonor decide di partire

Pablo e Leonor riescono finalmente a ritrovarsi. I due si baciano per la prima volta dopo il ritorno della Hidalgo ad Acacias. Il Blasco è felicissimo di essersi ricongiunto alla moglie, la quale fino a quel momento appariva distante e molto fragile. La scrittrice confessa al marito che le è mancato molto essere vicina a lui. Ma i problemi non finiscono qui, perché Melero confessa a Pablo di avere avuto una vera e propria relazione con Leonor, la quale era diventata la sua concubina. Pur di non esser torturata e costretta ai lavori forzati la giovane ha accettato di stare a fianco a Melero. Il Blasco si arrabbia molto di fronte a questa verità e rivela tutto a Rosina e Liberto. La prima non riesce ad accettare questo tradimento della figlia. Intanto, Leonor capisce di non essere più accettata e decide di andare via con Melero.

Anticipazioni Una Vita: Pablo salva Leonor e la coppia torna finalmente insieme

A risolvere il tutto ci pensa Habiba che, dopo aver rubato i soldi a Leonor, torna ad Acacias. La giovane africana rivela a Pablo che la moglie non ha fatto altro che pensare a lui mentre si trovava a Fernando Poo e che purtroppo è stata costretta a stare con Melero. Il Blasco si rende conto che questa è la verità e corre a salvare Leonor prima che sia troppo tardi. Pablo riesce a fermare i due prima della partenza e in loro soccorso arriva Liberto con le forze dell’ordine che uccidono Melero. Finalmente Pablo e Leonor tornano insieme, più felici che mai. Mentre vivono i momenti migliori del matrimonio, pensano che è giunto il momento di fare un viaggio insieme e di avere dei figli.