Anticipazione Una Vita: Mauro e Teresa trovano finalmente Ursula

Una Vita anticipazioni: Mauro e Teresa riescono a trovare Ursula e la portano alla pensione

Nelle prossime puntate di Una Vita, Teresa e Mauro riescono finalmente a trovare Ursula. Al momento la Dicenta è la chiave per scoprire i segreti di Cayetana. I due innamorati sono disposti a tutto pur di incastrare una volta per tutte la dark lady di Acacias. Ma prima, devono parlare con l’ex governante, l’unica in grado di confermare tutto ciò che ha commesso Cayetana. Da ormai diversi giorni, Ursula risulta scomparsa nel nulla, ma tutti gli indizi portano a pensare che Cayetana e Fabiana centrino qualcosa con questo mistero. La svolta arriva quando Teresa scopre che La Valenciana si è presa cura di una donna di cui però non conosce l’identità. La maestrina capisce subito che si tratta proprio della Dicenta. Così, la Sierra informa subito Mauro, rivelandogli di sapere come possono trovare Ursula. I due riescono a convincere La Valenciana a dare loro ulteriori notizie sulla donna che sta tenendo in cura. In poco tempo, Mauro e Teresa riescono a convincerla a portare la Dicenta alla loro pensione. Intanto, però, Cayetana inizia a capire cosa sta accadendo quando scopre che la sua amica d’infanzia ha consultato un guaritore.

Anticipazione Una Vita: Ursula giura vendetta su Cayetana

Cayetana vuole sapere che La Valenciana ha trattato con Teresa. Intanto, Ursula arriva alla pensione in condizioni pessime. L’ex governante riesce, però, a rivelare a Mauro che la Sotelo Ruz l’ha avvelenata. Nel frattempo, però, La Valenciana rivela a Cayetana che la Dicenta si trova alla pensione con Teresa e Mauro. La Sotelo Ruz ora deve trovare un modo per riuscire a raggiungere l’ex governante prima che possa rivelare qualcosa su di lei. Ed ecco che inizia a raccontare a Mauro e Teresa le torture subite da Cayetana e giura che presto riuscirà a distruggerla. Non solo, la Dicenta si dice convinta del fatto di avere il potere per raggiungere il suo obbiettivo.

Anticipazioni Una Vita: Ursula scompare ancora una volta

La Valenciana, intanto, si fa ricattare da Cayetana, alla quale porta le chiavi della pensione. La Sotelo Ruz convince, ancora una volta, Fabiana a collaborare con lei e a prendere Ursula. Mauro e Teresa arrivano alla pensione e qui trovano Fabiana, ma di Ursula non c’è alcuna traccia. Infatti, la Dicenta è riuscita a fuggire, probabilmente per mettere in atto un folle piano contro Cayetana. Infatti, nelle prossime puntate conosceremo il padre della vedova di German, Jaime Alday, il quale sposa proprio Ursula.