Anticipazione Una Vita, Felipe pronto a risposarsi: l’avvocato viene deluso

Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe fa la sua proposta di matrimonio a Marcia

Le anticipazioni spagnole di Una Vita vedono Felipe aprire il suo cuore a un’altra donna dopo la morte di Celia. L’Alvarez Hermoso fa la sua proposta di matrimonio a Marcia. Per chi ancora non lo sapesse, si tratta della sua nuova domestica, inizialmente ingaggiata da Ursula per scoprire le sue mosse. L’avvocato dimostra subito di essere fortemente interessato alla ragazza e sembra proprio che il sentimento sia ricambiato. Infatti, Marcia confessa a Felipe il reale motivo per cui è diventata una sua domestica. Da questo momento in poi, l’Alvarez Hermoso promette alla ragazza che farà di tutto pur di proteggerla, tanto che affrontare Ursula. Quest’ultima, ricordiamo, torna a creare il panico tra i vicini di Acacias 38. Non ha alcuna intenzione di lasciare Marcia in libertà e mette in atto un folle piano quando Genoveva, vedova di Samuel, le chiede di farla sparire per sempre. A questo punto, Ursula rapisce Marcia e fa in modo che finisca nelle mani di un uomo subdolo, impegnato in un traffico di donne.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe salva Marcia e poi pensa a risposarsi dopo la morte di Celia

Genoveva, innamorata di Felipe e alleata con Ursula, chiede a quest’ultima di sbarazzarsi di Marcia. Fortunatamente, dopo tante disavventure, l’Alvarez Hermoso riesce a riabbracciare la sua amata. L’avvocato per salvare la domestica si fa aiutare da Mauro, tornato da poco ad Acacias. I due si mettono alla ricerca della ragazza, la quale però finisce in ospedale in gravissime condizioni. Ed ecco che, proprio quando il suo stato di salute sta migliorando, Marcia riceve una proposta davvero inaspettata. Felipe le chiede di diventare sua moglie, ma la risposta purtroppo non è quella che lui aveva immaginato.

Anticipazione Una Vita: Marcia reagisce male di fronte alla proposta di matrimonio di Felipe

Felipe è pronto a risposarsi dopo la morte di Celia. Fa la sua proposta di matrimonio a Marcia, la quale si trova ancora in ospedale. La domestica, però, non reagisce bene di fronte alla dichiarazione d’amore dell’Alvarez Hermoso. Un duro colpo per l’avvocato, che è disposto a tutto pur di iniziare una nuova vita con Marcia. Purtroppo la risposta della ragazza delude non poco il povero Felipe!