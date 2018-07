Anticipazione Una Vita: Elvira in convento, scandalo ad Acacias 38

Una Vita anticipazioni: Arturo chiude Elvira in convento, Simon lo minaccia

La trama che ruota attorno alla famiglia Valverde e al loro maggiordomo si fa sempre più intrigante. Ormai, tutti i telespettatori di Una Vita hanno compreso che l’amore tra Elvira e Simon è più forte di ogni altra cosa al mondo. Il burbero Arturo viene a conoscenza della relazione tra sua figlia e il giovincello nel peggiore dei modi. La coppia viene infatti trovata a letto insieme dal promesso sposa della ragazza. Con il passare dei giorni, il colonnello nega alla dolce donna di uscire di casa e soprattutto di vedere Gayarre. In ogni caso, i due continuano a vedersi di nascosto. Nel momento in cui Arturo vede sua figlia nella sartoria di Donna Susana, dove ora lavora Simon, successe l’impensabile.

Anticipazione Una Vita: Arturo manda Elvira in convento

Arturo minaccia sua figlia di rinchiuderla per sempre in un convento di clausura. Tale avvertimento diviene realtà in brevissimo tempo. La fanciulla scappa nuovamente di casa e così il colonnello la porta via da Acacias 38. Grazie agli altri abitanti del palazzo, Simon scopre che la sua amata è stata portata via. Intanto, Elvira è disperata e fa amicizia con una delle suore, una certa Adela. Quest’ultima si rende disponibile ad aiutare la giovane figlia di Valverde a scappare dal convento. In tutto ciò, Arturo ha donato alla struttura una nuova e grande somma di denaro, a patto che nessuno venga a sapere che Elvira si trovi lì. E mentre la ragazza tenta una qualunque via di fuga, Simon decide di affrontare Arturo.

Anticipazioni Una Vita: Elvira di nuovo libera grazie a Simon

Simon minaccia Arturo di raccontare tutta la verità sulla morte di sua moglie. La madre di Elvira ha infatti perso la vita mentre tradiva suo marito. E così, per paura che il suo onore venga rovinato, il colonnello Valverde cede di fronte al ricatto di Gayarre e fa uscire dal convento sua figlia. Intanto, l’ex maggiordomo racconta alla sua amata come è riuscito a convincere suo padre a liberarla.