Anticipazione Una Vita: Diego e Blanca smascherano Samuel

Una Vita anticipazioni: Diego e Blanca scoprono le vere intenzioni di Samuel

Diego e Blanca finalmente smascherano Samuel, nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5. La coppia di Acacias arriva a scoprire alcuni dei crimini commessi dal giovane Alday. Il tutto accade dopo l’improvvisa sparizione del piccolo Moises. Ursula viene rinchiusa in manicomio, grazie anche all’aiuto dello stesso Samuel. Quest’ultimo va a trovare la Dicenta nella struttura e le assicura di essere pronto a vendicarsi di Blanca e Diego. Ebbene la sua vendetta cade proprio sul neonato, che viene da lui stesso rapito. Ben presto, la coppia scopre che il piccolo si trova in una struttura ospedaliera sotto le cure del dottor Guillen. Samuel inizia a ricattare il medico, a cui ordina di non curare il bambino, che accusa una febbre alta. Il dottore, però, inizia ad avvertire dei forti sensi di colpa, poiché non riesce a far del male al piccolo e così si tira indietro. Non appena scopre il ritiro del medico, Samuel si dice pronto a ucciderlo. Fortunatamente, l’Alday non commette questo omicidio.

Anticipazione Una Vita: Samuel pronto a vendicarsi, ma Blanca e Diego scoprono tutto

Samuel, di fronte a Diego e Blanca, finge di essere seriamente preoccupato per le condizioni di Moises. In realtà, l’Alday vuole vendicarsi della coppia, non permettendogli di lasciare Acacias. Infatti, i due amanti, non appena ritrovano il loro bambino, decidono di dire addio al ricco quartiere spagnolo. Ma quando scoprono che Moises si è ammalato, sono costretti a rimandare la partenza. Proprio in questa circostanza, Blanca e Diego scoprono che il responsabile dell’assalto alla loro carrozza, durante la loro passata fuga, era proprio Samuel! A questo punto, i due amanti capiscono che devono muoversi con i piedi di piombo per riuscire a vendicarsi.

Anticipazioni Una Vita: il piano di Blanca e Diego per vendicarsi di Samuel

Blanca e Diego, dopo aver scoperto gli intrighi di cui è responsabile Samuel, decidono di muoversi con astuzia. I due fingono, infatti, di non essere a conoscenza dei suoi piani, tanto da chiedergli di diventare il padrino di Moises. Inoltre, Blanca chiede a Leonor di fare da madrina al suo piccolo. L’obbiettivo di Blanca e Diego, vi anticipiamo, è quello di eliminare per sempre Samuel!