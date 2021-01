Anticipazione Una Vita, che fine fa Andrade? Marcia lo incontra di nuovo

Nel corso delle puntate italiane di Una Vita andate in onda in questi giorni, Felipe è riuscito finalmente a ritrovare la sua Marcia, ma è caduto in una trappola di Cesar Andrade. Il trafficante ha finto di essere pronto a vendere la Sampaio. In realtà, ha scoperto la verità identità dell’Alvarez Hermoso e ha fatto in modo che arrivasse a casa sua da solo. Mauro ha intuito la situazione e ha deciso di agire insieme a Mendez e agli altri agenti della polizia. Hanno fatto irruzione nell’abitazione del malvivente, che durante il conflitto a fuoco ha colpito la povera Marcia. Ed ecco che la Sampaio finalmente torna ad Acacias, ma prima deve affrontare non poche difficoltà. Infatti, si ritrova ricoverata in ospedale a lottare tra la vita e la morte. Ovviamente al suo fianco c’è Felipe, che non la abbandona neppure un secondo. Ad approfittare della situazione ci pensa Genoveva.

La nuova dark lady del ricco quartiere spagnolo trova il modo di avvicinarsi all’avvocato anche in questa circostanza. La Salmeron mostra tutto il suo dispiacere per le condizioni di salute di Marcia e si dichiara pronta ad aiutarla. Non solo, organizza anche un rosario in casa sua per la brasiliana. Felipe apprezza questi gesti di Genoveva, tanto che la ringrazia apertamente. Ma ancora non sa che dietro tutto quello che sta accadendo ci sono proprio lei e Ursula. La Salmeron si è scagliata duramente contro la Dicenta, convinta che non abbia fatto il possibile per eliminare definitivamente Marcia.

Ursula ha già in mente un nuovo piano per allontanare la Sampaio e presto avviene un grande colpo di scena! Cosa accade a Cesar Andrade? Gli abitanti di Acacias hanno appena scoperto che finalmente il malvivente è stato arrestato da Mauro e Mendez. Il loro piano è andato a buon fine, a parte il fatto che Marcia è finita in ospedale. Intanto, il trafficante di donne deve affrontare il processo, dopo essere finito dietro le sbarre. Le anticipazioni rivelano che quando deve essere processato, Andrade subisce un pestaggio. Proprio per tale motivo, non può prendere parte al processo.

Andrade continua a restare in carcere e proprio qui ha modo di rivedere Marcia, un’altra volta! Ebbene sì, dopo il suo arresto Cesar fa ancora parte della trama della soap spagnola. Proprio la Sampaio decide di andare a trovarlo in prigione per scoprire la verità sul suo matrimonio. Nei prossimi giorni fa il suo ingresso ad Acacias Santiago, un uomo che dichiara di essere il marito che anni fa Marcia sposò a distanza. A dare le risposte su come stanno realmente le cose è proprio Andrade!