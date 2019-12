Anticipazione Una Vita: Celia è incinta, ma avviene la tragedia

Una Vita anticipazioni, una grande notizia: Celia scopre di essere incinta

Una straordinaria scoperta quella che fa Celia nel corso delle prossime puntate di Una Vita. Dopo aver superato la malattia legata all’epidemia dell’Hoyo, la moglie di Felipe si ritrova a scoprire qualcosa di davvero inaspettato. Celia scopre di essere incinta! Una bellissima notizia per la Alvarez Hermoso, che è ormai convinta di non poter avere figli. Ricordiamo che anni prima la donna era rimasta incinta, ma dopo aver beccato Felipe con la loro domestica Herminia, cadendo dalle scale, aveva perso il bambino. I medici avevano rivelato a Celia che non avrebbe potuto avere altri figli. Da quel momento, insieme a Felipe, si era messa alla ricerca di un bambino da crescere, arrivando poi ad adottare Tano. Ora si ritrova finalmente a vivere la grande emozione della gravidanza, ma non riesce a rivelare subito la notizia a Felipe. Infatti, vedremo Celia titubante su questa situazione, tanto che si confida inizialmente solo con sua cugina Lucia e con l’amica Trini.

Puntate italiane Acacias 38: Celia è incinta, ma accade qualcosa di inaspettato

Con il passare del tempo, Celia comprende che la notizia sulla gravidanza potrebbe solo far felice Felipe. Così, la donna cerca l’occasione giusta e rivela al marito quanto sta accadendo. Chiaramente l’Alvarez Hermoso esulta di felicità e insieme iniziano a immaginare come sarà la loro vita quando nascerà il bambino. Purtroppo, vi dobbiamo anticipare che Celia non riesce a portare a termine la sua gravidanza. Una vera e propria tragedia per la povera Alvarez Hermoso, che questa volta crede davvero di poter realizzare il suo grande sogno. Il tutto accade quando si ritrova a dover aiutare Trini, la quale avverte un forte dolore durante una loro passeggiata per le vie di Acacias.

Spoiler Una Vita: Celia e Felipe vivono di nuovo una grande tragedia

Proprio per salvare Trini, Celia inizia ad avere dei malori che la portano a perdere il bambino che sta aspettando. Una tragedia per la coppia Alvarez Hermoso, che vede anche questa volta i suoi sogni infrangersi. Di fronte a quanto accaduto, Felipe si scaglia contro Trini. Anche Celia inizia a pensare che l’unica colpevole del suo aborto sia la sua amica. Intanto, la moglie di Ramon riesce a portare a termine la sua gravidanza e nasce la piccola Milagros, per cui Celia sviluppa un’importante ossessione.