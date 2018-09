Anticipazione Una Vita: Cayetana accoltella Teresa, la trappola di Ursula

Una Vita anticipazioni: Ursula chiede a Cayetana di uccidere Teresa

Grande svolta nella trama di Una Vita. Nelle prossime puntate della soap spagnola, il pubblico di Canale 5 assisterà a un vero e proprio confronto tra Cayetana e Teresa. La dark lady di Acacias, però, arriva a commettere un gesto incredibile nei confronti della sua amata amica d’infanzia. Stando alle ultime anticipazioni, Ursula chiede a Cayetana di sbarazzarsi della Sierra. La vedova di German si ritrova costretta a compiere questo atto, in quanto ormai sotto ricatto della Dicenta. Quest’ultima prende ufficialmente la situazione in mano. L’abbiamo vista in queste puntate trovarsi in serie difficoltà e quasi sul punto di morte, a causa della vendetta di Cayetana. Ma ora sembra essere arrivato il suo grande momento. Infatti, la richiesta fatta a Cayetana di uccidere Teresa è solo una sua trappola, ben studiata e organizzata. Sotto lo stesso tetto di ritrovano Cayetana, Teresa e Jaime Alday. Che tutti e tre siano nella stessa abitazione non è una casualità.

Anticipazione Una Vita: Cayetana accoltella Teresa e poi incontra suo padre

Cayetana chiama Teresa per chiederle perdono. La giovane insegnante si presenta a casa della Sotelo Ruz ammettendo di non voler assolutamente accettare le sue scuse. Ma ecco che la dark lady mette così in atto il suo piano: cerca di abbracciare Teresa e intanto tira fuori un pugnale. La vedova di German infila l’arma nella schiena di Teresa, facendola cadere a terra. Intanto, in casa sua si presenta suo padre, Jaime Alday, il quale è stato trovato da Ursula. La donna è riuscita a convincerlo a convolare a nozze con lei, in cambio gli ha rivelato dove si trova sua figlia. Ed ecco che quando arriva il ricco gioielliere, Cayetana è costretta a nascondere il delitto, facendo finta di nulla.

Anticipazioni Una Vita: Mauro corre ad aiutare Teresa, la folle trappola di Ursula

Nel frattempo, Mauro scopre che Teresa è andata a casa di Cayetana e subito rivela a Felipe di temere il peggio. San Emeterio corre così in soccorso alla sua amata, la quale si trova seriamente in pericolo. Non solo è stata accoltellata dalla Sotelo Ruz, ma rischia anche di restare vittima della trappola di Ursula. Infatti, Cayetana non sa che la Dicenta è pronta a tutto pur di vendicarsi.