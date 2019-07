Anticipazione Una Vita: Blanca ritrova Moises, ma Samuel lo rapisce

Una Vita anticipazioni: Samuel fa il doppio gioco, Blanca si vendica contro Ursula

Finalmente Blanca riesce a riabbracciare suo figlio Moises, nelle prossime puntate di Una Vita. I telespettatori italiani assisteranno al ritrovamento del neonato e anche a qualche altro colpo di scena inaspettato. Dopo essere riuscita a giocare in anticipo, con l’aiuto di Diego, Riera e Samuel, Blanca ritrova il piccolo esattamente nel luogo in cui Ursula avrebbe dovuto iniziare la sua fuga. L’ex istitutrice, quando non trova il bambino ad attenderla, finisce per cadere nella pazzia. Inizialmente la donna accusa Blanca e Diego di aver rapito Moises, definendolo suo figlio. Ma, giocando d’astuzia e con l’appoggio di Riera, Samuel e Diego, la giovane Dicenta si dice convinta di aver partorito una bambina, che poi è morta. In realtà, i due fratelli Alday e Blanca hanno intenzione di fare lo stesso gioco fatto da Ursula per fare cadere quest’ultima nella pazzia. Ebbene, attraverso alcune situazioni particolari, i tre riescono nel loro intento, tanto che l’ex istitutrice continua a fare delle affermazioni molto strane.

Anticipazione Una Vita: Ursula chiusa in manicomio, Samuel pronto a vendicarsi contro Blanca e Diego

Ursula finisce per diventare pazza. La donna si dice convinta del fatto che Moises sia suo figlio. Ma la situazione per lei si complica ulteriormente quando Samuel fa arrivare ad Acacias il signor Koval. Quest’ultimo non è altro che il padre di Ursula, il quale tantissimi anni fa l’aveva ripudiata dopo l’abuso subito. L’uomo, seppur sconvolto di fronte a quanto sta accadendo alla figlia, decide di farla chiudere in manicomio. Dopo essersi finalmente liberati della donna, Blanca e Diego sono certi di poter vivere come tanto desiderano. I due non hanno, però, fatto ancora i conti con Samuel. Quest’ultimo dimostra di essere dalla loro parte nella lotta contro Ursula, tanto da guadagnarsi la loro fiducia. Ma ecco che va a trovare Ursula in manicomio e le comunica di essere pronto a vendicarsi.

Anticipazioni Una Vita: Samuel rapisce Moises e sparisce nel nulla

Samuel, in realtà, ha sempre fatto il doppio gioco. L’unica persona che sa con certezza che è lui il colpevole dell‘omicidio di Jaime è proprio la Dicenta, che ormai si trova in manicomio. Ma mentre Diego inizia a comprendere che qualcosa non torna con il fratello, quest’ultimo rapisce Moises! La felicità di Blanca viene nuovamente distrutta, quando sia Samuel che il suo bambino risultano scomparsi nel nulla.