Una Vita, arriva il figlio di Carmen: “È un ragazzo traumatizzato”

Una Vita anticipazioni, ad Acacias arriva il figlio di Carmen: parla l’interprete Santos Mallagray

Tra qualche settimana, nella trama di Una Vita, fa il suo ingresso Raul, il figlio di Carmen. Il passato della domestica, come abbiamo sempre saputo, è abbastanza misterioso. Infatti, ricordiamo che la donna era un tempo ricca e improvvisamente si è ritrovata costretta a dover svolgere il lavoro di domestica. Ma qual è il motivo che l’ha portata a prendere questa scelta? Nelle prossime settimane scopriremo che nel passato di Carmen c’è un uomo molto violento, che ora si trova in carcere. Si tratta del suo ex marito, con cui ha dato alla luce Raul. Ora il ragazzo, interpretato da Santos Mallagray, giunge ad Acacias e mette in pericolo Carmen. A dare qualche anticipazione su questo nuovo personaggio è lo stesso interprete, attraverso un’intervista su Vero Tv. Al settimanale, l’attore racconta che il suo Raul ha avuto un’infanzia molto difficile, proprio a causa dell’assenza del padre, descritto come un uomo violento e dedito al malaffare. Durante il suo soggiorno ad Acacias, l’adolescente commette un grande errore.

Anticipazioni Una Vita, Raul mette in pericolo Carmen: il ragazzo commette un grosso errore

Raul mette in pericolo la vita di sua madre Carmen. Scendendo nel dettaglio, il ragazzo scrivere al padre in prigione, permettendo a quest’ultimo di localizzare in poco tempo l’ex moglie. L’attore ammette che, a prima vita, l’adolescente apparirà agli occhi del pubblico come “un prepotente e un ingrato”. In realtà, l’interprete ci tiene a precisare che Raul è “un ragazzo traumatizzato per la situazione familiare”. Secondo quanto anticipa Santos, il ragazzo ha solo bisogno d’affetto. È un tipo abbastanza impulsivo e proprio questo suo lato caratteriale lo porta a commettere il grande errore di scrivere al padre.

Anticipazione Una Vita, Raul arriva ad Acacias: un personaggio molto interessante

Dopo un lungo viaggio, in cerca della mamma, Raul arriva ad Acacias. Il ragazzo non ha nessun’altra persona vicina, visto che il padre si trova in carcere. “Il mio personaggio è molto interessante e nell’interpretarlo metto tutto me stesso. Sono sicuro che vi piacerà moltissimo”, racconta l’attore nel corso della sua intervista al settimanale. Dunque, sono attesi grandi colpi di scena con l’arrivo del figlio di Carmen. Intanto, vi anticipiamo che durante questa settimana nuove rivelazioni sconvolgono il quartiere!