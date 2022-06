Anticipazione Una Vita, Alodia scopre il segreto di Ignacio: la reazione

Tra Alodia e Ignacio, nelle puntate di Una Vita che stanno andando in onda su Canale 5, c’è aria di crisi. La giovane coppia prima del salto temporale era pronta a convolare a nozze. Subito dopo la proposta di matrimonio di lui, con la presenza di Bellita, José Miguel, Cinta ed Emilio, è avvenuto il terribile attentato. Da quel momento sono trascorsi ben cinque anni e i telespettatori non hanno assistito al matrimonio di Ignacio e Alodia. Non solo, hanno poi scoperto che l’ex domestica dei Dominguez ha perso il bambino che attendevano.

Per le vie di Acacias, Alodia si comporta come una persona snob, in quanto ora è una signora e passeggia a fianco di Bellita. Ignacio, però, non è un marito presente e di questo se ne rende conto José Miguel. Ben presto, anche Bellita nota che suo nipote è sempre più assente in casa. A questo punto, il Dominguez inizia a sospettare che il giovane medico tradisca Alodia. E non ha assolutamente torto. Infatti, Ignacio sta tradendo sua moglie. Da anni ha un’amante, che nelle prossime puntate di Una Vita diventa abbastanza insistente.

Il nipote di Bellita si ritrova in serie difficoltà, poiché questa relazione extraconiugale inizia a essere pesante da gestire. Col passare del tempo, il pubblico vedrà Ignacio ricevere dei messaggi da parte della sua amante e, improvvisamente, si preoccupa. Ebbene, il medico arriva a un punto limite. Teme che Alodia prima o poi scopra queste lettere e arrivi a smascherarlo.

Inoltre, ha paura che la sua amante possa raccontare alla moglie tutta la verità. Pertanto, chiede a Jacinto di tenere d’occhio tutte le lettere che hanno come destinatario Alodia. Non vuole che la sua amante la contatti. A un certo punto, i telespettatori vedranno la giovane coppia partire e trovare sistemazione in un’altra casa. Ovviamente, fanno poco dopo ritorno dai Dominguez.

José Miguel e Bellita diventano sempre più sospettosi e iniziano a fare delle domande a Ignacio, per capire cosa sta accadendo. Ma Alodia scopre il tradimento? Ebbene sì, l’ex domestica si avvicina presto alla verità. Scendendo nel dettaglio, ascolta la conversazione telefonica tra Ignacio e la sua amante. Così decide di tenerlo d’occhio.

Nelle puntate successive ha la conferma che suo marito la sta tradendo! Come reagisce la ragazza? Alodia lascia Ignacio e così anche la loro casa coniugale. Si rifugia dai Dominguez e cerca conforto dai suoi ex colleghi in soffitta, i quali decidono di darle il loro sostegno. Bisognerà fare attenzione alle prossime mosse di Bellita, la quale è disposta a tutto pur di farli tornare insieme!