Anticipazioni Il Segreto: un uomo terrorizza Puente Viejo, ecco chi è

Il Segreto anticipazioni: arriva un uomo che terrorizza tutti gli abitanti di Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto segnalano l’arrivo di un nuovo volto a Puente Viejo, che riesce a terrorizzare proprio tutti. Stiamo parlando del colonnello dell’esercito, ovvero Juan Garcia Morales. Ebbene, come già potete immaginare, il suo arrivo non segna un svolta positiva nel paesino spagnolo, anzi. Vi anticipiamo che il nuovo arrivato è complice di Fernando Mesia! L’uomo arriva a Puente Viejo con una tragica notizia: il paese verrà sommerso dalle acque. Il motivo? In questo modo si andrà a consentire il riempimento del bacino idrico che è stato costruito recentemente su volere di Carmelo, che avrebbero voluto utilizzarlo per vendicarsi di Donna Francisca. Per tale motivo, il sindaco inizia a sentirsi tremendamente in colpa. Gli abitanti di Puente Viejo, ovviamente, non prendono per nulla bene la notizia, ma niente sembra riuscire a impedire al colonnello di portare a termine questo compito. I protagonisti cercano in tutti i modi di trovare la giusta soluzione per salvare il paesino spagnolo.

Anticipazione Il Segreto: Juan Garcia Morales pronto a distruggere Puente Viejo

Mentre Carmelo, rimasto ferito dopo lo scontro con Esteban, appare ancora profondamente provato, tanto che non intende intervenire per risolvere questa situazione. Dall’altra parte, Donna Francisca si dice disposta a tutto pur di fermare Juan Garcia Morales, mentre Severo e Irene intendono muovere le loro conoscenze per evitare il peggio. Ogni mossa, però, risulta immediatamente inutile. Infatti, i giudici danno al colonnello il permesso di distruggere Puente Viejo. Ma come mai il sottosegretario dell’esercito ha scelto di scagliarsi contro il paesino spagnolo? Dalle anticipazioni sappiamo che Juan è, in realtà, mosso dal desiderio di vendetta.

Anticipazioni Il Segreto: Juan Garcia Morales è in realtà complice di Fernando

Sin da subito, Juan Garcia Morales dimostra di essere fortemente furioso con tutti gli abitanti di Puente Viejo. In particolare, a Carmelo e Severo fa intendere di volersi vendicare contro il paese. E chi c’è dietro tutto questo? Ovviamente Fernando! Ebbene il Mesia, pur di distruggere per sempre il paesino, rivela al colonnello che a uccidere sua nipote è stato un abitante di Puente Viejo.