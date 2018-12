Anticipazione Il Segreto: Severo e Carmelo commettono un omicidio

Il Segreto anticipazioni: Severo e Carmelo uccidono un uomo, ecco chi

Nelle prossime puntate de Il Segreto i telespettatori vedranno Severo e Carmelo macchiarsi di un omicidio. I due amici di Puente Viejo decidono di uccidere un loro grande nemico, al fine di continuare la loro vita serenamente. Ma di chi si tratta? In queste settimane il pubblico di Canale 5 ha visto Adela vivere dei momenti molto complicati. Da qualche tempo riceve delle lettere contenenti delle minacce. Vi anticipiamo che, ben presto, Carmelo e Severo si trovano costretti a preparare un piano per uccidere lo stalker della maestra. Non appena il sindaco scopre quanto sta accadendo alla moglie, chiede a quest’ultima di uscire solo in compagnia delle guardie del corpo. Adela, però, non riesce a vivere serenamente questa situazione, in quanto si sente soffocare. Pertanto un giorno riesce ad allontanarsi da loro e si ritrova faccia a faccia con il suo stalker, Basilio Duran.

Anticipazione Il Segreto: Carmelo e Severo uccidono lo stalker di Adela

Basilio si mostra finalmente ad Adela. Quest’ultima conosce molto bene Duran, ex fidanzato della sua amica Leticia. L’uomo è sicuro che la relazione con la sua amata sia finita proprio a causa della maestra. Lo stalker, come vi avevamo già anticipato, vuole vendicarsi per quanto accaduto e uccidere la moglie di Carmelo. Basilio ferisce gravemente Adela, sparandole alla testa. La donna viene trovata da Meliton che la trasporta subito in ospedale. Qui le sue condizioni peggiorano sempre di più, fino a che riesce a riprendersi. In clinica la maestra viene operata per la rimozione del proiettile, ma Duran intende portare a termine il suo piano di vendetta. Si traveste così da medico ed entra nell’ospedale. Fortunatamente non riesce nel suo intento, in quanto viene scoperto da Carmelo e Severo.

Anticipazioni Il Segreto: Severo e Carmelo salvano Adela e poi sparano Basilio

Basilio viene arrestato dalle guardie civili. In cella accusa Adela di avergli rovinato la vita e la fa passare per una donna di facili costumi. La maestra ovviamente nega le accuse e confessa di aver solo consigliato l’amica a lasciarlo. Duran riesce improvvisamente a fuggire di prigione e Adela inizia ad avere paura, in quanto teme che possa farle di nuovo del male. Attraverso una trappola ben studiata, Carmelo e Severo organizzano un incontro con Basilio, il quale crede di doversi vedere con Adela. Ed ecco che proprio a questo punto i due amici sparano diversi colpi di pistola contro Duran. Questo omicidio causa non pochi problemi a entrambi, poiché Meliton inizia a indagare sull’accaduto.