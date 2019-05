Anticipazione Il Segreto, Prudencio salva Julieta: l’Ortega in fin di vita

Il Segreto anticipazioni: Prudencio e Mauricio rapiscono Julieta prima delle sue nozze con Saul

Le anticipazioni de Il Segreto segnalano il rapimento di Julieta, a poche ore dal suo matrimonio con Saul. Finalmente i due innamorati di Puente Viejo decidono di coronare il loro sogno, diventando marito e moglie. Ma accade qualcosa di davvero inaspettato. L’Ortega si accorge immediatamente dell’assenza della sua amata e subito inizia a sospettare del coinvolgimento di Prudencio e Mauricio. I suoi sospetti sono fondati, poiché sono proprio a loro a costringere la Uriarte a seguirli. Le loro intenzioni, però, non sono affatto negative. I due vogliono solo proteggere Julieta, la quale rischia di essere uccisa da Eustaquio e suo figlio Lamberto. Prudencio e Mauricio scoprono che i Molero stanno organizzando l’omicidio della Uriarte. Proprio per tale motivo, chiudono la giovane in una casa abbandonata vicino a Puente Viejo. Saul, intanto, inizia a credere che la sua futura moglie sia in pericolo e così segue il fratello e il capomastro.

Anticipazioni Il Segreto: Prudencio salva Julieta, ma rischia di perdere la vita

Saul riesce finalmente a trovare Julieta e la sua intenzione è quella di riportarla subito a Puente Viejo. Ma una volta usciti dalla casetta, vengono subito circondati dai Molero e dai loro uomini. I due innamorati si ritrovano a vivere una situazione davvero pericolosa, visto che tutti iniziano a spararli con dei fucili. La guardia civile e Carmelo riescono fortunatamente a risolvere la situazione. Ma non finisce qui, Julieta si ritrova nuovamente in pericolo. A salvarla questa volta è Prudencio! L’Ortega fa da scudo alla sua ex moglie e viene inevitabilmente colpito da una pallottola sparata da Lamberto. La Uriarte riesce a restare illesa, ma il fratello di Saul non ha la stessa fortuna, visto che riceve subito soccorso medico da parte del dottor Alvaro.

Anticipazione Il Segreto: Saul va a trovare Prudencio e decide di aiutarlo

Le condizioni di Prudencio sono gravi e Mauricio consiglia Saul ad andarlo a trovare, anche se dovrà affrontare l’ira della Montenegro. Infatti, il giovane si trova alla Casona e Donna Francisca non ha alcuna intenzione di vedere il suo ex protetto. Nonostante ciò, Saul decide di andare a trovare il fratello e comprende che lui può salvarlo, attraverso una trasfusione di sangue.