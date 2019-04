Anticipazione Il Segreto: lo sconvolgente ritorno di Donna Francisca

Il Segreto anticipazioni, il ritorno di Donna Francisca: la Montenegro pronta a vendicarsi con Fernando

Nelle prossime puntate de Il Segreto assisteremo al ritorno di Donna Francisca. In realtà, come vi abbiamo spesso anticipato, la dark lady di Puente Viejo non è stata uccisa da Gonzalo, come hanno cercato di far credere. Infatti, Raimundo fino a questo momento tiene nascosta la verità. Ed ecco riapparire la Montenegro, che torna più carica che mai. Vedremo, appunto, la nostra dark lady iniziare a scagliarsi contro i suoi principali nemici. Ma il primo che si ritrova di fronte a Donna Francisca è Fernando. Stando alle ultime anticipazioni, la Montenegro punta una pistola contro il Mesia, minacciandolo di ucciderlo per vendetta. La moglie di Raimundo vuole vendicarsi contro il figlio di Olmo, per tutto il male che le ha causato. A fermarla ci pensa l’Ulloa, il quale le consiglia di non sporcarsi inutilmente le mani di sangue. Dopo di che, vi anticipiamo che Donna Francisca decide di presentarsi a Puente Viejo, al fine di dimostrare a tutti che non è morta. A restare senza parole, sono in particolare Severo e Carmelo.

Anticipazione Il Segreto: Donna Francisca torna a Puente Viejo, Severo e Carmelo senza parole

Mentre nelle nuove puntate trasmesse in Spagna Donna Francisca sta già mettendo in atto la sua vendetta contro Severo, ecco che su Canale 5 la vedremo incontrare il suo nemico dopo tanto tempo. La Montenegro si reca in municipio e proprio qui minaccia sia Severo che Carmelo, i quali restano senza parole di fronte al suo arrivo. Dopo ciò, la dark lady torna nella sua Villa, dove chiede a Fernando di fare subito le valigie. Il Mesia, sebbene continui a mostrare interesse nei confronti di Maria, sembra accettare la richiesta di Donna Francisca. Infatti, lo vedremo pensare a un nuovo piano che possa permettergli di restare ancora a vivere all’interno della tenuta della Montenegro.

Anticipazioni Il Segreto: la Montenegro si scaglia contro Julieta

La furia della Montenegro non si ferma qui. Infatti, la vedremo ufficializzare il suo ritorno nella piazza del paese. Tutti gli abitanti del posto non riescono a credere ai loro occhi, tanto che iniziano a pensare che si tratti di un fantasma. Durante questa sua uscita, Donna Francisca approfitta per ribadire il suo odio a Julieta, definendola una poco di buono. Non solo, le augura anche di vivere degli anni terribili dopo il matrimonio con Saul. Ovviamente la Uriarte continua a mostrarsi sempre forte, al punto che consiglia alla Montenegro di non intromettersi. Fatto ciò, la moglie di Raimundo si scontra con Prudencio, accusandolo di non essere riuscito a tenersi stretta sua moglie Julieta.