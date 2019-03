Anticipazione Il Segreto: la scomparsa di Elsa, Consuelo preoccupata

Il Segreto anticipazioni: Elsa viene cacciata dalla locanda e poi scompare

Le ultime anticipazioni de Il Segreto rivelano che, nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5, vedremo al centro dell’attenzione Elsa. La giovane Laguna si ritrova in una situazione molto spiacevole. Alla locanda sparisce una bella somma di denaro, messi da parte da Marcela e Matias. I due iniziano a indagare sull’accaduto e chiedono spiegazioni a tutti coloro che lavoro all’interno del locale. L’unica a conoscere il luogo in cui si trovavano i soldi è Consuelo. Ma Marcela non crede affatto che la nonna di Julieta possa aver commesso un gesto del genere. A complicare la situazione ci pensa Antolina, la quale fa credere a Dolores che la colpevole è proprio Elsa. Dopo aver appreso ciò, Matias e Marcela trovano nella borsa della Laguna il denaro rubato. A questo punto, Elsa conferma di essere lei la ladra e viene cacciata dalla locanda. Ma non solo, anche Carmelo e Adela le voltano le spalle a causa della cattive voci sul suo conto.

Anticipazione Il Segreto, l’improvvisa scomparsa di Elsa: Consuelo si preoccupa

Elsa viene così cacciata dalla locanda. La Laguna cerca rifugio da Adela, che l’ha assunta come maestra nella sua scuola. Inaspettatamente, la moglie del sindaco decide di mandare via la giovane, a causa delle cattive voci che al momento girano sul suo conto. La figlia di Amancio rimane, dunque, senza lavoro e decide di allontanarsi dal centro del paese. Scendendo nel dettaglio, Elsa scompare improvvisamente nel nulla, quando sceglie di nascondersi nei boschi di Puente Viejo. La sua scomparsa desta molta preoccuparazione a Consuelo. Quest’ultima inizia ad avere dei forti dubbi, poiché teme che alla Laguna sia accaduto qualcosa di tragico. La donna informa subito Marcela e Matias.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa si nasconde nei boschi, Don Anselmo la trova

Consuelo si preoccupa di fronte all’improvvisa sparizione di Elsa, la quale si nasconde nel bosco. La nonna di Julieta ne parla subito con Matias e Marcela, che si mettono alla ricerca della giovane. Dalle anticipazioni sappiamo che la ragazza viene trovata da Don Anselmo in una casa abbandonata nel bosco. Proprio al prete, Elsa confessa che ha intenzione di vendicarsi di Antolina. Intanto, il sacerdote la informa che all’interno della parrocchia c’è spazio per lei.