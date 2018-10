Anticipazione Il Segreto, Julieta accusata di omicidio e rinchiusa in carcere

Il Segreto anticipazioni: Julieta pronta a lasciare Puente Viejo, ma viene arrestata

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Julieta viene rinchiusa in carcere, accusata di omicidio. Proprio quando è sul punto di lasciare Puente Viejo per iniziare una nuova vita con Saul, lontano da Prudencio, la Uriarte viene arrestata. Ovviamente vi anticipiamo che dietro la pesante accusa c’è proprio il piccolo dei fratelli Ortega. Infatti, Prudencio pur di far restare Julieta a Puente Viejo porta alla polizia le prove sulla morte del padre di Julieta, che vanno proprio a incolpare quest’ultima. Dunque, inaspettatamente, la Uriarte viene messa dietro le sbarre. La giovane deve vivere così una situazione difficile, in quanto urla a gran voce di essere innocente ma non viene creduta. Mentre da una parte Prudencio è soddisfatto di quanto sta accadendo alla moglie, dall’altra Saul si dice disposto a tutto pur di tirarla fuori dal carcere. Ma l’Ortega purtroppo non riesce a raccogliere abbastanza denaro per pagare un avvocato a Julieta. Quando viene trovato un legale per la sua amata, Saul cerca di trovare i soldi per pagare la cauzione.

Anticipazione Il Segreto: Carmelo aiuta Julieta, Saul contro Prudencio

Ad aiutare Saul in questa difficile situazione ci pensa Carmelo. Nel frattempo l’avvocato consiglia Julieta di dire la verità. Non solo, a rendere il tutto più complicato ci pensa l’Ortega, il quale è pronto ad assumersi la colpa per la morte del padre della sua amata. Infatti, Saul rivela a Julieta di voler prendere il suo posto, dichiarando di essere lui l’autore dell’assassinio dell’uomo. La Uriarte convince, però, il suo amato a non commettere un simile errore. Non mancano i duri confronti tra Saul e Prudencio. Il primo dichiara al fratello che lui avrà per sempre l’amore di Julieta. I due sono ormai molto distanti e sembra impossibile una loro riconciliazione.

Anticipazioni Il Segreto: Carmelo paga la cauzione di Julieta, ma Prudencio non si fa da parte

Prudencio propone a Julieta di tornare con lui alla Villa, in cambio le verrà offerta la libertà. Julieta, però, dopo quanto subito dal marito non accetta e continua a restare in carcere. Questo finché non arriva un grande aiuto da parte di Carmelo, il quale offre i soldi per la cauzione a Saul. Stando alle anticipazioni, Prudencio non si fa ovviamente da parte ed è pronto a vendicarsi.