Anticipazione Il Segreto, Julieta abusata: l’inaspettato gesto di Francisca

Il Segreto anticipazioni: Julieta viene abusata dai Molero, Saul indaga

Inaspettata la reazione di Donna Francisca, secondo le anticipazioni de Il Segreto, dopo quanto accaduto a Julieta. Sappiamo molto bene che le due non sono mai andate d’accordo. Sin dal suo arrivo a Puente Viejo, la Uriarte ha sempre dimostrato di non voler avere niente a che fare con la Montenegro. L’astio è reciproco, ma la dark lady ora fa un gesto davvero inaspettato. Nel corso delle prossime puntate, la povera Julieta vive dei momenti davvero tragici. Eustaquio e Lamberto Molero si vendicano sulla Uriarte abusando di lei. Dopo ciò, Julieta passa un periodo davvero difficile. Per la neo moglie di Saul non è per niente facile superare quanto accaduto. In particolare, la coraggiosa ragazza non riesce a non pensare all’aggressione subita. Per non dare preoccupazioni al marito, decide di mantenere il segreto. Di fronte allo strano comportamento della giovane, l’Ortega inizia però a indagare insieme a suo fratello Prudencio. La scoperta riesce ovviamente a sconvolgere Saul.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta non riesce a superare l’aggressione, la reazione di Donna Francisca

A Puente Viejo vengono trovati i cadaveri dei due Molero, uccisi da Carmelo e Don Berengario. Una volta accaduto ciò, Saul riesce a comprendere cosa ha dovuto affrontare la povera Julieta. L’Ortega fa di tutto per dare tutto il suo sostegno alla moglie, la quale non riesce ancora a gestire i ricordi dell’abuso subito. Raimundo inizia a sentire dei forti sensi di colpa per quanto accaduto a Julieta. L’Ulloa è convinto che se non avesse chiesto alla coppia di lasciare la Villa tutto questo non sarebbero successo. L’uomo va, pertanto, a trovare la ragazza per darle tutto il suo appoggio, ma neanche il suo aiuto riesce a risollevare Julieta. Ed ecco che entra in gioco Donna Francisca, la quale capisce che la Uriarte ha bisogno di qualcuno che la sproni ad affrontare il momento.

Anticipazione Il Segreto: Donna Francisca aiuta Julieta dopo l’abuso subito

Donna Francisca decide inaspettatamente di aiutare Julieta a superare il momento. Un gesto davvero inaspettato che sorprende davvero tutti. La Montenegro cerca di convincere la sua vecchia nemica a reagisce, rivelando che anche lei in passato si è ritrovata a subire le violenze del marito, Salvador Castro. La dark lady le consiglia di voltare pagina per il bene delle persone che le stanno accanto. Julieta accetta l’aiuto di Donna Francisca e da ciò l’astio tra le due viene messo da parte.