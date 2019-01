Anticipazione Il Segreto, il padre di Elsa è vivo: Antolina tenta il suicidio

Il Segreto anticipazioni: a Puente Viejo arriva il padre di Elsa, Antolina prende una decisione estrema

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano l’arrivo del padre di Elsa a Puente Viejo, che precede il tentato suicidio di Antolina. Nel corso delle prossime puntate, improvvisamente la dolce Laguna si ritrova di fronte a una persona che credeva non avrebbe più rivisto. Stiamo parlando proprio di Don Amancio. Elsa e Isaac erano ormai convinti che l’uomo fosse morto durante l’attacco avvenuto durante il loro matrimonio. Ma ecco che inaspettatamente, la Laguna può finalmente riabbracciare uno dei suoi familiari. L’uomo giunge nel piccolo paesino spagnolo rivelando alla figlia di essere sicuro del fatto che Antolina e Jesus avessero una relazione segreta. Pertanto, vedremo Don Amancio ed Elsa iniziano a indagare sull’ex ancella. Nonostante queste ricerche, l’uomo ha comunque intenzione di tornare a casa sua insieme alla figlia. Pertanto, le chiede di rientrare finalmente nel loro paese e di ricominciare una vita insieme. Elsa, però, non vuole assolutamente lasciare Puente Viejo, in quanto ormai sicura che Antolina abbia manipolato Isaac.

Anticipazione Il Segreto: Antolina tenta il suicidio

Elsa non ha alcuna intenzione di lasciare Puente Viejo con suo padre, al fine di proteggere Isaac. Intanto quest’ultimo decide di non sposare Antolina. Guerrero è combattuto, in quanto sa di amare la Laguna, ma è consapevole anche di dover prendersi le sue responsabilità in quanto l’ex ancella è incinta. Nonostante ciò, finalmente Isaac decide di vivere la sua storia d’amore con Elsa e lo fa sapere ad Antolina. La giovane si oppone alla decisione di Isaac e tenta di convincerlo a formare una famiglia insieme al bambino che sta per nascere. Guerrero, però, è sicuro della sua scelta. Ed ecco che l’ex ancella scrive una lettera, in cui dichiara di essere pronta a morire, suicidandosi. Antolina è convinta che questo sia l’unico modo per riuscire ad attirare l’attenzione di Isaac.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa salva la vita di Antolina, i dubbi di Consuelo e Marcela

Isaac ed Elsa corrono subito a casa, dove trovano Antolina priva di sensi a terra. I due innamorati comprendono che la giovane ha ingerito del veleno per togliersi la vita. La Laguna, nonostante ciò che ha recentemente scoperto, decide di aiutarla. Elsa prende il controllo della situazione e fa vomitare la sua ex ancella, salvandola dalla morte certa. Non appena il dottor Zabaleta giunge sul posto, visita Antolina e rivela che è fuori pericolo. Quando si sveglia, la giovane scopre che Isaac è pronto a sposarla! Duro colpo per Elsa, che continua a indagare insieme a suo padre. Nel frattempo, Consuelo è convinta che Antolina abbia tentato il suicidio per attirare l’attenzione. Mentre Marcela inizia ad avere qualche dubbio, visto che l’ex ancella avrebbe potuto uccidere il bambino che porta in grembo con questo suo gesto.